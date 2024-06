ZRO News: Kurs fällt heute über 13 % - noch Hoffnung auf eine Rallye?

Die Kryptowährung ZRO hat heute einen erheblichen Wertverlust von über 13 % verzeichnet und befindet sich nun in einer schwierigen Position. Seit ihrem Start am 20. Juni hat ZRO kontinuierlich an Wert verloren, was viele Anleger verunsichert und die Frage aufwirft, ob es noch Hoffnung auf eine Erholung gibt. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die jüngsten Entwicklungen rund um ZRO, die Gründe für den aktuellen Kursrückgang und die potenziellen Chancen auf eine zukünftige Rallye.

ZRO hatte gerade erst seinen Launch und hat nun bereits mit Verkaufsdruck zu kämpfen

LayerZero ist bekannt für seine innovative Interoperabilitätstechnologie und hat kürzlich seinen nativen Token ZRO auf den Markt gebracht. Doch kurz nach dem Launch kämpft der Coin bereits mit erheblichen Herausforderungen. Innerhalb der letzten 24 Stunden fiel der Wert von ZRO um 13 %.

Die Plattform LayerZero ermöglicht durch ihr vollständig vernetztes Mesh-Netzwerk die Interaktion von Smart Contracts über verschiedene Blockchains hinweg. Die als Cross-Chain-Interoperabilität bekannte Technologie ist eine bedeutende Lösung zur Überbrückung von Werten zwischen isolierten dezentralen Netzwerken. Trotz der fortschrittlichen Technologie hat der Preisverfall des ZRO-Tokens die Anleger verunsichert.

Some key stats About the LayerZero $ZRO and ZkSync $ZK Airdrop:



ZRO Avg. Airdrop Value: $272

ZK Avg. Airdrop Value: $1.6K

Eligible Wallets: ZRO: 1.28M | ZK: 695K

- CoinMarketCap (@CoinMarketCap) June 24, 2024

Der Preissturz von ZRO fiel zusammen mit einem breiteren Ausverkauf in der Kryptoindustrie, bei dem viele Token zweistellige Verluste verzeichneten. So fiel beispielsweise Bitcoin unter die wichtige Unterstützungslinie von 63.000 Dollar.

Ein weiterer Faktor, der zum Preisverfall beitrug, war die Unzufriedenheit der Nutzer mit dem Proof-of-Donation-Mechanismus während des Airdrops. Anspruchsberechtigte mussten einen Betrag an das Protocol Guild spenden, um ihre Token zu erhalten, was auf erhebliche Kritik stieß. Einige Nutzer berichteten zudem, dass sie ihre Tokens nicht erhalten haben, was zu weiterer Unzufriedenheit führte. Infolgedessen starteten die Entwickler eine Plattform, auf der Nutzer ihre Zuteilungen überprüfen und korrigieren können. Zudem kam es nach der Token-Verteilung eben zu einem massiven Abverkauf, ähnlich wie es kürzlich bei den zkSync-Airdrop-Empfängern der Fall war.

Today LayerZero is introducing a new claiming mechanism called Proof-of-Donation, which will result in ~$18.5 million donated to @ProtocolGuild, a collective funding mechanism for Ethereum developers.



- LayerZero Foundation (@LayerZero_Fndn) June 20, 2024

Der native Token des LayerZero-Protokolls, dient als Utility- und Governance-Token. Token-Inhaber können an der Governance des Protokolls teilnehmen und ZRO für Transaktionsgebühren verwenden. Die Gesamtmenge an ZRO-Token ist auf 1 Milliarde begrenzt.

Der Launch von ZRO am 20. Juni führte zudem zu einem signifikanten Anstieg der Gebühren auf Arbitrum, was zu einem Rekordtagesumsatz von fast 3,5 Millionen Dollar führte - ein Anstieg von über 15.000 % gegenüber dem Vortag.

Könnte es für den LayerZero Coin in den kommenden Tagen wieder aufwärts gehen?

Der LayerZero ZRO Coin startete seine Wertentwicklung auf CoinMarketCap zu einem Kurs von circa vier Dollar. Kurzfristig stieg der Kurs auf über 4,50 Dollar, doch nach seinem Launch am 20. Juni verlor der Coin kontinuierlich an Wert. Zunächst erreichte er vorgestern ein Tief bei circa 2,80 Dollar. Nach einer kurzfristigen Erholung auf 3,33 Dollar fiel der Wert jedoch weiter und liegt aktuell nur noch bei 2,68 Dollar. Das entspricht einem Wertverlust von über 35 % seit dem Launch und allein in den letzten 24 Stunden ist der Coin um 13,5 % gefallen, was ihn zum am schlechtesten performenden Coin unter den Top 100 Kryptowährungen macht. Aktuell hat er eine Marktkapitalisierung von 670 Millionen Dollar und gehört damit knapp noch zu den 100 größten Kryptowährungen.

Quelle: CoinMarketCap.com

In den kommenden Tagen wird es für ZRO entscheidend sein, einen soliden Boden zu finden und sich von diesem Tiefpunkt zu erholen, um wieder an Wert zu gewinnen. Erst wenn ZRO nachhaltig einen Tiefststand erreicht hat, kann er auch wieder in Richtung drei oder vier Dollar steigen. Signifikanter Widerstand wird dann höchstwahrscheinlich beim letzten Tief bei circa 2,80 Dollar sowie bei der psychologisch relevanten Marke von drei und bei 3,25 Dollar zu erwarten sein. Da der Coin noch sehr neu ist, fehlen ihm etablierte längerfristige Support- oder Widerstandsniveaus, was eine genaue Prognose erschwert.

Fakt ist jedenfalls, dass sich die Entwickler von ZRO den Launch ihres Coins sicherlich anders vorgestellt haben. Das Aufwärtspotenzial dieses Coins erscheint nach seiner bisher durchweg negativen Performance eher begrenzt. Daher suchen aktuell viele Anleger nach sinnvollen Investitionsalternativen. Immer mehr von ihnen werden dabei auf den neuen Play-to-Earn Coin PLAY aufmerksam.

PLAY - eine gute Investitionsalternative zu ZRO?

Bei PLAY handelt es sich um die neue native Kryptowährung des Play-to-Earn Krypto-Projekts PlayDoge. Das innovative Projekt zielt darauf ab, den Hype um die Tamagotchi aus den neunziger Jahren wieder aufleben zu lassen und diese beliebte Spielart in den digitalen Krypto-Space zu übertragen. Seit der Einführung des Tamagotchi im Jahr 1996 wurden weltweit über 82 Millionen Exemplare verkauft, was die enorme Beliebtheit dieses Spielprinzips verdeutlicht.

PlayDoge greift dieses Konzept nun auf und ermöglicht es den Spielern, sich um ihr eigenes virtuelles Haustier zu kümmern. Die Spieler müssen ihr Haustier füttern, trainieren, unterhalten, sicherstellen, dass es ausreichend schläft, und können sich mit ihm durch klassische Acht-Bit-Scrolling-Adventures spielen. Für diese Bemühungen werden die Spieler, wie bei Play-to-Earn-Spielen üblich, in Form von echter Kryptowährung, den PLAY-Coins, belohnt. Die Coins können anschließend an Krypto-Börsen gegen andere Kryptowährungen getauscht oder verkauft werden.

Quelle: PlayDoge.io

Aktuell ist das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und der PLAY-Coin befindet sich derzeit in der sogenannten Pre-Sale-Phase. Hier haben Anleger die Möglichkeit, zu stark vergünstigten Konditionen von derzeit nur 0,00512 Dollar pro Coin mit ETH, BNB, USDT oder Bankkarte zu investieren. In den letzten Wochen wurden auf diesem Weg bereits über 5 Millionen Dollar an Pre-Sale-Investitionen gesammelt, was das große Interesse an dem Projekt verdeutlicht.

Neben den Play-to-Earn-Belohnungen und den potenziellen Kursgewinnen können Anleger in Zukunft auch von der Möglichkeit des Stakings profitieren. Sie können ihre PLAY-Tokens direkt nach dem Kauf im Pre-Sale staken und dabei jährliche Staking-Renditen von bis zu 134 % auf ihre gestakten Coins erzielen. Das bietet eine zusätzliche passive Einkommensmöglichkeit für langfristig orientierte Anleger und unterstreicht das Potenzial von PlayDoge als vielversprechendes Krypto-Projekt.

