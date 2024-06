Sealana, Playdoge oder Base Dawgz: Welcher Coin schafft im Sommer x100?

Der Meme-Coin Markt wurde in den letzten Wochen erschüttert. Bekannte Größen wie $DOGE, $SHIB, $PEPE oder $WIF sind von ihren Hochpunkten aus -30 %, -40 % oder mehr gefallen. Besonders stark hat es dabei Dogwifhat einen der größten Überflieger dieses Jahres, getroffen. Beim Bitcoin und den größten Altcoins sieht die Situation nur unwesentlich besser aus.

Diese haben zwar nicht ganz so starke Kursverluste zu verkraften, befinden sich aber dennoch in der Korrektur. Einige haben sogar schon Abwärtstrends gebildet und so mancher Anleger bekommt bereits erste Schweißperlen auf der Stirn. Während sich die Größen des Meme-Coin Marktes und alle anderen großen Coins in der Korrektur befinden, gibt es derzeit drei Coins im ICO, die das Potenzial auf extrem hohe Gewinne haben könnten.

(Kein Coin aus der Meme-Coin Top 5 konnte in den letzten 7 Tagen einen Gewinn erzielen - Quelle: coinmarketcap.com)

Der nächste große Solana-Coin? Das ist Sealana

Sealana ist ein Coin, der sehr einfach und günstig zu kaufen und zu handeln ist. Das liegt daran, dass der Sealana im Solana-Ökosystem angesiedelt ist. Gerüchte besagen sogar, dass die Entwickler von Sealana bereits an anderen großen Coins beteiligt waren, die auf der $SOL-Blockchain basieren. Das Meme von Sealana ist eine fette Robbe, deren Vorbild aus der beliebten Serie South Park stammt. Obwohl es sich bei Sealana um einen reinen Meme-Coin handelt, ist die Nachfrage bereits jetzt extrem hoch.

(Sealana hat einen äußerst erfolgreichen Presale hinter sich - Quelle: Sealana.io)

Allein im wenige Wochen andauernden ICO konnte Sealana bereits eine Menge Investoren überzeugen und so über 5 Mio. Dollar an Geldern einsammeln. Allerdings dürfte das nur ein Bruchteil dessen sein, was nach dem Listing an den dezentralen Börsen in den Coin fließen könnte. Sealana kann ganz einfach über die Website gekauft werden, indem Anleger $SOL an die angegebene Wallet schicken. Beim Start bekommen sie ihre Token dann über Airdropping in die Wallet eingebucht. Allerdings sollten sich Anleger beeilen, denn der Vorverkauf von Sealana endet in weniger als 24 Stunden. Analysten glauben, dass Sealana explodieren könnte und dies die günstigste Gelegenheit darstellen könnte, die Trader und Investoren jemals wieder erleben.

Der Gaming Coin mit hohem Potenzial: Das ist $PLAY

$PLAY ist ein In-Game-Coin aus dem bald erscheinenden Spiel Playdoge. Dieses erinnert sehr stark an die Tamagotchis, die eine ganze Generation geprägt haben. Darum geht es in Playdoge auch, Spieler sollen sich um ihren Doge kümmern und erhalten dafür $PLAY-Token über Play-to-Earn. Mit diesen können Spieler sich Minispiele freischalten oder Extras. Andererseits können sie die Coins natürlich auch auf dezentralen Börsen verkaufen, sobald er am Markt ist. Laut der Roadmap ist das aber noch nicht alles. Denn auch auf den großen zentralen Börsen wie Coinbase oder Binance wird ein Listing angestrebt. Da trifft es sich gut, dass der Coin auf der Binance Smart Chain gehandelt wird. Ein CEX-Listing könnte natürlich mit extremen Preisschüben in dem Coin einhergehen und viele Analysten sprechen $PLAY ein unglaubliches Gewinnpotenzial zu.

Die über Play-to-Earn erhaltenen Token können übrigens in einen Staking-Pool gegeben werden. Dieser weist derzeit einen APY von 133 % pro Jahr auf. So können sich Anleger praktisch aus dem Nichts ein passives Einkommen aufbauen. Das gesamte Projekt wurde von SolidProof unabhängig geprüft und für seriös befunden. Dafür spricht auch der gesperrte Liquidity-Pool beim Start, wodurch Anleger wissen, dass dieser Coin ein relativ sicheres Investment ist, wenn man von den herkömmlichen Risiken jedes Investments absieht. In weniger als 2 Tagen erhöht sich jedoch der Vorverkaufspreis von $PLAY, wodurch alle Investoren, die vorher eingestiegen sind, Buchgewinne erhalten, während alle, die danach einsteigen wollen, mehr für ihre Token bezahlen müssen. Es könnte sich also lohnen, noch schnell zuzugreifen.

Handelbar auf allen großen Blockchains: Das ist $DAWGZ

Base Dawgz ist zwar ein Coin, der auf der Base-Blockchain basiert, jedoch auf allen großen Blockchains handelbar ist. Also auch auf der von Solana, Ethereum, Avalanche sowie der Binance Smart Chain. Durch diese Multichain-Funktion könnte der Coin für viele verschiedene Trader interessant sein. Infolgedessen könnte direkt nach dem Start ein hohes Handelsvolumen erreicht werden. Neue Coins mit hohem Handelsvolumen erregen nicht selten die Aufmerksamkeit von großen zentralen Börsen wie Binance. Sollte so ein Listing erreicht werden, könnte der Coin sogar um deutlich mehr als x50 steigen!

(Basedawgz kann in wenigen Wochen fast 2,1 Mio. Dollar im Vorverkauf einsammeln - Quelle: basedawgz.com)

Basedawgz gilt jetzt schon in Analystenkreisen als absoluter Geheimtipp. Einige sprechen sogar davon, dass dieser Coin neue Krypto-Millionäre hervorbringen könnte. Da der Coin erst wenige Wochen im ICO ist, aber sich dennoch schon riesiger Nachfrage erfreut, kann man davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung nach dem Start des Coins sogar noch verstärken könnte. Allerdings hebt auch $DAWGZ regelmäßig den Preis im Presale an und die nächste Erhöhung steht in 10 Stunden an. Anleger haben also nicht mehr lange Zeit zu überlegen, wenn sie wirklich noch zu den ersten Investoren gehören möchten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.