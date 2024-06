Super Micro Computer (SMCI), ein Unternehmen im Bereich Servicetechnologie, ist in jüngster Zeit zu einem der gefragtesten Aktien auf Zacks.com geworden. Im Vergleich zu dem S&P 500, der einen Zuwachs von +2,7% verzeichnen konnte, erzielte Super Micro Computer eine Performance von +2,4% innerhalb des letzten Monats. In der gleichen Zeitspanne konnte die Branche der Computer-Speichergeräte einen Anstieg von 4,6% verbuchen. Die Frage ist nun, welche Richtung die Aktie mittelfristig einschlagen wird. Besonders die Überarbeitungen der Gewinnschätzungen spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung des Unternehmens. Erwartet werden für das aktuelle Quartal ein Gewinn von 8,08 USD pro Aktie, was einer Veränderung von +130,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz der Trendnachrichten und des aktuellen Hypes um die Aktie, [...]

