DJ Thyssen-Chef fordert mehr Tempo bei Subventionen

MÜNCHEN (Dow Jones)--Thyssenkrupp-Chef Miguel López fordert von der Politik mehr Tempo bei der Förderung der Wasserstoffwirtschaft: "Wir müssen jetzt viel schneller werden", sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Der Inflation Reduction Act in den USA ist ein gutes Beispiel, wie man so eine Förderung in einer anderen Geschwindigkeit in Gang bringt."

Thyssenkrupps Tochterfirma Nucera fertigt Elektrolyseure zur Herstellung klimafreundlichen Wasserstoffs, doch manche Abnehmer halten sich mit Bestellungen zurück, weil die Förderhöhe noch unklar ist, wie die Zeitung schreibt. Thyssenkrupps Stahlsparte werde künftig selbst große Mengen klimafreundlich hergestellten - also grünen - Wasserstoffs benötigen, für die klimafreundliche Produktion von Stahl. "Das Ausschreibungsverfahren für den Wasserstoffbezug läuft noch", sagte der Manager der Zeitung. "Das Interesse der Anbieter ist groß."

López warnte in dem Gespräch außerdem vor dem Aufstieg von Parteien wie der AfD, die Klimaschutz kritisch sehen: "Es sollte uns sehr beunruhigen, wenn Parteien in den Vordergrund treten, die explizit gegen die grüne Transformation sind", sagte er.

Der Vorstandsvorsitzende, der den MDax-Konzern Thyssenkrupp seit gut einem Jahr führt, habe zudem angeregt, dass sich die Politik beim Klimaschutz zunächst auf die größten Verschmutzer wie die Stahlindustrie konzentriere und den grünen Wandel dort besonders fördere: "Wenn wir in Duisburg einen Hochofen durch eine klimafreundliche Anlage ersetzen, dann senkt das den Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland um 0,5 Prozent. Ein halbes Prozent weniger mit nur einer Anlage - das ist ein Wort", sagte er der Zeitung Ein höheres Tempo hier bringe mehr als das "Klein-klein" beim Gesetz zum Heizungsaustausch oder dem Verbot von Verbrennerautos.

