Chevron kündigte am Montag an, mit einen Produktionsrückgang von 65.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im zweiten Quartal bei Beteiligung an Dreharbeiten und Stillstandszeiten zu rechnen, insbesondere bei Tengizchevroil (TCO) in Kasachstan und diversen Anlagen im Golf von Mexiko. Dies könnte die Erträge durch Instanthaltungen und Wartungsarbeiten in den kalifornischen Raffinerien El Segundo und Richmond voraussichtlich zwischen 300 und 400 Millionen US-Dollar beeinträchtigen.

Neustrukturierung bei Offshore-Verträgen

Zudem hat Chevron in Zusammenarbeit mit der staatseigenen Ölgesellschaft von Äquatorialguinea, GEPetrol, zwei bedeutende Produktionsbeteiligungsverträge für die Offshore-Blöcke EG-06 und EG-11 abgeschlossen. Diese befinden sich in der Nähe von Block B, der das ergiebige Zafiro-Feld umfasst, und bilden einen strategischen Ansatzpunkt, um die aufkommenden Herausforderungen der Ölproduktion im Land umzukehren. Das Gesamtinvestitionsvolumen, das mit diesen Verträgen verbunden ist, beläuft sich auf rund 2 Milliarden US-Dollar und unterstreicht das Engagement beider Parteien in der Exploration und Förderung. Equatorial Guinea strebt damit an, die Produktionsrückgänge umzukehren und erneut eine bedeutende Rolle im globalen Energiesektor einzunehmen.

