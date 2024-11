© Foto: DALL·E

Eine schwächere Nachfrage in wichtigen Märkten wie China und Thailand sowie mögliche Handelshemmnisse durch US-Zölle stellen Toyota und Nissan vor Probleme.Toyota: Produktion rückläufig, Verkaufszahlen erholen sich Toyota Motor verzeichnete im Oktober zum neunten Mal in Folge einen Rückgang der weltweiten Produktion. Das Unternehmen produzierte 893.164 Fahrzeuge, das einem Minus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gleichkommt. Damit fiel der Rückgang geringer aus als die 8 Prozent im September. Die Produktion in den USA sank um 13 Prozent. Ein 4-monatiger Stopp der SUV-Modelle Grand Highlander und Lexus TX wegen eines Airbag-Problems trug dazu erheblich bei. Die Produktion wurde am 21. …