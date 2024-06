Die bekannte Einzelhandelskette hat eine wegweisende Kooperation mit einer namhaften globalen E-Commerce-Plattform eingeleitet, um eine eigene Online-Marktplatz-Strategie zu verstärken. Im Rahmen dieser Allianz sollen sorgfältig ausgewählte Marken ihre Produkte auf dem firmeneigenen Marktplatz des Einzelhändlers anbieten und zukünftig sogar in physischen Filialen präsentiert werden.

Neue Markenvielfalt im Digital- und Einzelhandel

Die Initiative zielt darauf ab, das bestehende Produktangebot um hochwertige und erschwingliche Marken zu bereichern, indem neue Akteure in das vom Einzelhandelsriesen kuratierte Sortiment aufgenommen werden. Der ausgewählte E-Commerce-Dienst bietet seinen in den USA ansässigen Händlern an, ihre Waren durch eine spezielle Anwendungssoftware auf dem Plattform-Marktplatz angeboten zu bekommen. Diese strategische Entscheidung steht ganz im Zeichen der Diversifizierung sowie der Kundenerfahrung und könnte die Reichweite des Einzelhändlers in der E-Commerce-Welt deutlich vergrößern.

Neben der Online-Präsenz wird das Produktsortiment einiger Marken bald auch in physischen Geschäften zu finden sein, was das Konzept des Omnichannel-Handels realisiert und für ein integriertes Kauferlebnis sorgt. Mit einem beeindruckenden Wachstum des digitalen Portfolios auf über 2 Millionen Produkte von mehr als 1.200 Marken sticht die Plattform am Markt heraus und geht damit einen Schritt weiter in Richtung eines umfassenden, qualitätsgeprüften Angebotsbereiches. Darüber hinaus bleibt die Verpflichtung des Unternehmens zu Aktionärserträgen unerschütterlich, was sich in der beeindruckenden Historie von regelmäßigen Dividendensteigerungen des Einzelhandelsgiganten widerspiegelt.

