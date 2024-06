Am Anfang dieses Jahrzehntes waren die Impfstoffunternehmen wie Pfizer, Moderna oder hierzulande BioNTech stark an der Börse nachgefragte Pharma- und Biotechunternehmen. Dieser Hype lies dann ab Mitte 2022 nach und ging in den KI-Hype um Nvidia & Co. über. Doch seit Jahresanfang fließt vermehrt Geld in den Pharmasektor. Mit dem Kursrückgang von vergangener Woche bekommt der Nvidia-Hype erste Risse. Findet bei den Investoren und Anlegern ein Umdenken statt? Werden Gewinne aus dem KI-Sektor mitgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...