News von Trading-Treff.de Starker Wochenstart im DAX aber der schwache Nasdaq-Verlauf bremst am Abend die Börsen ein. Neue Trading-Ideen am Dienstag den 25.06.2024 So stark begann die DAX-Woche Klammern wir den Verfallstag aus, folgte der DAX letztlich seinem Trend von vergangener Woche. Wir hatten am Donnerstagabend die Überschreitung der 18.200 per Schlusskurs gesehen und in der Morgenanalyse vom 21.06.2024 den Weg einer weiteren Erholung mit diesem ...

