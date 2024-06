© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Flugtaxi-Aktien haben in den vergangenen Wochen zunehmend stark auf sich aufmerksam machen können. Zu EHang hat sich jetzt die Deutsche Bank geäußert.Mobilitätskonzepte für die Zukunft gibt es viele. Ein besonders spannendes ist der Einsatz von Flugtaxis, um insbesondere in urbanen Räumen für Entlastung auf den Straßen zu sorgen. Die Branche ist in Bewegung Zuletzt hat vor allem Archer Aviation, das von Boeing unterstützt wird, von sich reden machen können: Das Unternehmen hat die Lizenz für die Gründung einer kommerziellen Fluggesellschaft erhalten. Das hat der Aktie, in die auch Star-Investorin Cathie Wood investiert ist, Auftrieb verliehen. Weitere Player der noch sehr überschaubaren …