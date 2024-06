NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 190 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine Menge Gegenwind sei inzwischen eingepreist, schrieb Analyst Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Prognosekürzungen. Die Lieferkettenprobleme blieben frustrierend für die Anleger./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 18:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 18:34 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

