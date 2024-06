InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Jun 25

LONDON, UK / ACCESSWIRE / June 25, 2024 / The Company announces that on 24 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 24 June 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

19,894

Lowest price paid per share:

£ 82.8800

Highest price paid per share:

£ 84.3400

Average price paid per share:

£ 83.5244

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,647,151 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)



Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 19,894 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 24 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 19,894 Highest price paid (per ordinary share) £ 84.3400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.8800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 83.5244

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 24/06/2024 10:43:26 BST 86 83.3600 XLON 1018698202622244 24/06/2024 10:43:39 BST 86 83.3400 XLON 1018698202622289 24/06/2024 10:45:41 BST 86 83.3200 XLON 1018698202622399 24/06/2024 10:47:30 BST 16 83.4000 XLON 1018698202622520 24/06/2024 10:47:30 BST 61 83.4000 XLON 1018698202622521 24/06/2024 10:47:30 BST 77 83.3800 XLON 1018698202622526 24/06/2024 10:47:31 BST 77 83.3600 XLON 1018698202622530 24/06/2024 10:49:57 BST 1 83.3600 XLON 1018698202622789 24/06/2024 10:51:56 BST 76 83.3600 XLON 1018698202622935 24/06/2024 10:53:26 BST 39 83.3200 XLON 1018698202622994 24/06/2024 10:53:26 BST 38 83.3000 XLON 1018698202623004 24/06/2024 10:57:16 BST 75 83.2600 XLON 1018698202623382 24/06/2024 11:01:42 BST 56 83.3200 XLON 1018698202623663 24/06/2024 11:02:10 BST 56 83.3400 XLON 1018698202623786 24/06/2024 11:09:49 BST 12 83.4000 XLON 1018698202624186 24/06/2024 11:09:49 BST 39 83.4000 XLON 1018698202624187 24/06/2024 11:14:30 BST 71 83.4200 XLON 1018698202624419 24/06/2024 11:15:15 BST 47 83.4000 XLON 1018698202624454 24/06/2024 11:15:15 BST 58 83.3800 XLON 1018698202624459 24/06/2024 11:15:39 BST 74 83.3400 XLON 1018698202624479 24/06/2024 11:23:12 BST 60 83.4000 XLON 1018698202624813 24/06/2024 11:23:38 BST 60 83.4000 XLON 1018698202624838 24/06/2024 11:23:38 BST 60 83.3800 XLON 1018698202624840 24/06/2024 11:24:39 BST 39 83.3600 XLON 1018698202624860 24/06/2024 11:29:43 BST 49 83.3800 XLON 1018698202625024 24/06/2024 11:30:45 BST 1 83.3600 XLON 1018698202625068 24/06/2024 11:30:45 BST 54 83.3600 XLON 1018698202625069 24/06/2024 11:32:00 BST 1 83.3400 XLON 1018698202625106 24/06/2024 11:32:00 BST 42 83.3400 XLON 1018698202625107 24/06/2024 11:33:24 BST 38 83.3000 XLON 1018698202625138 24/06/2024 11:33:43 BST 4 83.2800 XLON 1018698202625148 24/06/2024 11:37:33 BST 1 83.3000 XLON 1018698202625278 24/06/2024 11:37:33 BST 70 83.3000 XLON 1018698202625279 24/06/2024 11:39:45 BST 37 83.2800 XLON 1018698202625363 24/06/2024 11:41:09 BST 55 83.2600 XLON 1018698202625470 24/06/2024 11:45:24 BST 55 83.2600 XLON 1018698202625661 24/06/2024 11:45:26 BST 64 83.2400 XLON 1018698202625669 24/06/2024 11:45:26 BST 9 83.2000 XLON 1018698202625672 24/06/2024 11:49:15 BST 35 83.0800 XLON 1018698202625945 24/06/2024 11:49:15 BST 39 83.0800 XLON 1018698202625946 24/06/2024 11:57:06 BST 35 83.1000 XLON 1018698202626237 24/06/2024 11:57:06 BST 27 83.1000 XLON 1018698202626238 24/06/2024 11:57:06 BST 48 83.0800 XLON 1018698202626243 24/06/2024 11:57:06 BST 14 83.0800 XLON 1018698202626244 24/06/2024 11:57:06 BST 62 83.0600 XLON 1018698202626248 24/06/2024 12:04:02 BST 79 83.0400 XLON 1018698202626431 24/06/2024 12:05:00 BST 15 83.0600 XLON 1018698202626505 24/06/2024 12:05:00 BST 43 83.0600 XLON 1018698202626506 24/06/2024 12:05:00 BST 58 83.0400 XLON 1018698202626508 24/06/2024 12:05:11 BST 1 83.0000 XLON 1018698202626525 24/06/2024 12:11:17 BST 39 83.0400 XLON 1018698202626820 24/06/2024 12:11:17 BST 8 83.0400 XLON 1018698202626821 24/06/2024 12:11:17 BST 1 83.0400 XLON 1018698202626822 24/06/2024 12:11:17 BST 1 83.0400 XLON 1018698202626823 24/06/2024 12:11:17 BST 2 83.0400 XLON 1018698202626824 24/06/2024 12:11:17 BST 58 83.0200 XLON 1018698202626826 24/06/2024 12:14:57 BST 85 83.0800 XLON 1018698202626932 24/06/2024 12:15:19 BST 39 83.1600 XLON 1018698202626949 24/06/2024 12:27:13 BST 57 83.1800 XLON 1018698202627436 24/06/2024 12:29:19 BST 28 83.1800 XLON 1018698202627496 24/06/2024 12:29:19 BST 53 83.1800 XLON 1018698202627497 24/06/2024 12:34:19 BST 67 83.1800 XLON 1018698202627699 24/06/2024 12:34:56 BST 57 83.1600 XLON 1018698202627738 24/06/2024 12:35:47 BST 86 83.2000 XLON 1018698202627871 24/06/2024 12:36:03 BST 49 83.1800 XLON 1018698202627912 24/06/2024 12:36:03 BST 18 83.1800 XLON 1018698202627913 24/06/2024 12:36:03 BST 36 83.1600 XLON 1018698202627914 24/06/2024 12:41:06 BST 74 83.1600 XLON 1018698202628149 24/06/2024 12:46:28 BST 2 83.1800 XLON 1018698202628367 24/06/2024 12:55:11 BST 8 83.1800 XLON 1018698202628632 24/06/2024 12:55:11 BST 47 83.1800 XLON 1018698202628633 24/06/2024 13:01:28 BST 58 83.2400 XLON 1018698202628949 24/06/2024 13:01:28 BST 28 83.2400 XLON 1018698202628950 24/06/2024 13:09:31 BST 86 83.3600 XLON 1018698202629685 24/06/2024 13:09:31 BST 86 83.3400 XLON 1018698202629705 24/06/2024 13:09:31 BST 86 83.3600 XLON 1018698202629709 24/06/2024 13:09:31 BST 86 83.3400 XLON 1018698202629719 24/06/2024 13:09:31 BST 18 83.3200 XLON 1018698202629722 24/06/2024 13:09:31 BST 68 83.3200 XLON 1018698202629723 24/06/2024 13:09:32 BST 44 83.2800 XLON 1018698202629732 24/06/2024 13:16:12 BST 53 83.2800 XLON 1018698202629966 24/06/2024 13:16:12 BST 22 83.2800 XLON 1018698202629967 24/06/2024 13:17:42 BST 39 83.2400 XLON 1018698202630083 24/06/2024 13:20:28 BST 77 83.2200 XLON 1018698202630276 24/06/2024 13:25:44 BST 38 83.2200 XLON 1018698202630485 24/06/2024 13:25:45 BST 38 83.2000 XLON 1018698202630509 24/06/2024 13:25:45 BST 11 83.2000 XLON 1018698202630510 24/06/2024 13:25:45 BST 49 83.1800 XLON 1018698202630521 24/06/2024 13:26:09 BST 11 83.1400 XLON 1018698202630537 24/06/2024 13:32:22 BST 77 83.0200 XLON 1018698202630898 24/06/2024 13:35:26 BST 56 83.0000 XLON 1018698202631035 24/06/2024 13:35:58 BST 49 83.0000 XLON 1018698202631060 24/06/2024 13:37:45 BST 1 82.9600 XLON 1018698202631161 24/06/2024 13:37:45 BST 1 82.9600 XLON 1018698202631162 24/06/2024 13:39:41 BST 50 83.0000 XLON 1018698202631260 24/06/2024 13:39:53 BST 50 83.0200 XLON 1018698202631279 24/06/2024 13:45:47 BST 66 83.0800 XLON 1018698202631543 24/06/2024 13:46:44 BST 66 83.0600 XLON 1018698202631658 24/06/2024 13:48:21 BST 31 83.0400 XLON 1018698202631719 24/06/2024 13:48:21 BST 35 83.0400 XLON 1018698202631720 24/06/2024 13:50:07 BST 62 83.0400 XLON 1018698202631795 24/06/2024 13:50:48 BST 49 83.0600 XLON 1018698202631848 24/06/2024 13:55:03 BST 14 83.0600 XLON 1018698202632063 24/06/2024 13:55:03 BST 59 83.0600 XLON 1018698202632064 24/06/2024 13:59:01 BST 73 83.0600 XLON 1018698202632203 24/06/2024 13:59:01 BST 37 83.0400 XLON 1018698202632210 24/06/2024 14:04:11 BST 55 83.0200 XLON 1018698202632604 24/06/2024 14:04:20 BST 55 83.0000 XLON 1018698202632620 24/06/2024 14:11:15 BST 79 83.0000 XLON 1018698202633033 24/06/2024 14:14:32 BST 20 83.0200 XLON 1018698202633156 24/06/2024 14:14:32 BST 30 83.0200 XLON 1018698202633157 24/06/2024 14:14:56 BST 56 83.0000 XLON 1018698202633201 24/06/2024 14:16:33 BST 46 82.9800 XLON 1018698202633286 24/06/2024 14:22:57 BST 20 82.9800 XLON 1018698202633521 24/06/2024 14:22:57 BST 54 82.9800 XLON 1018698202633522 24/06/2024 14:28:51 BST 59 82.9600 XLON 1018698202633741 24/06/2024 14:29:21 BST 17 83.0000 XLON 1018698202633800 24/06/2024 14:29:21 BST 69 83.0000 XLON 1018698202633801 24/06/2024 14:29:21 BST 86 82.9800 XLON 1018698202633803 24/06/2024 14:30:17 BST 46 83.0000 XLON 1018698202633843 24/06/2024 14:30:17 BST 16 83.0000 XLON 1018698202633844 24/06/2024 14:32:16 BST 62 82.9800 XLON 1018698202633938 24/06/2024 14:32:21 BST 67 82.9800 XLON 1018698202633948 24/06/2024 14:34:58 BST 38 82.9800 XLON 1018698202634120 24/06/2024 14:34:58 BST 19 82.9800 XLON 1018698202634121 24/06/2024 14:37:31 BST 57 82.9600 XLON 1018698202634206 24/06/2024 14:37:45 BST 20 82.9400 XLON 1018698202634220 24/06/2024 14:37:45 BST 23 82.9400 XLON 1018698202634221 24/06/2024 14:39:18 BST 23 82.9600 XLON 1018698202634426 24/06/2024 14:39:18 BST 8 82.9600 XLON 1018698202634427 24/06/2024 14:39:18 BST 16 82.9600 XLON 1018698202634428 24/06/2024 14:44:01 BST 47 82.9400 XLON 1018698202634704 24/06/2024 14:44:53 BST 86 82.9800 XLON 1018698202634792 24/06/2024 14:49:11 BST 12 83.0600 XLON 1018698202635050 24/06/2024 14:49:11 BST 14 83.0600 XLON 1018698202635051 24/06/2024 14:49:11 BST 60 83.0600 XLON 1018698202635052 24/06/2024 14:49:11 BST 75 83.0400 XLON 1018698202635054 24/06/2024 14:49:34 BST 75 83.0200 XLON 1018698202635060 24/06/2024 14:50:21 BST 58 83.0000 XLON 1018698202635089 24/06/2024 14:50:21 BST 28 83.0000 XLON 1018698202635090 24/06/2024 14:56:34 BST 86 83.0200 XLON 1018698202635481 24/06/2024 14:57:34 BST 83 83.0000 XLON 1018698202635610 24/06/2024 15:03:36 BST 2 83.0200 XLON 1018698202636078 24/06/2024 15:03:36 BST 84 83.0200 XLON 1018698202636079 24/06/2024 15:06:30 BST 20 83.0000 XLON 1018698202636286 24/06/2024 15:06:30 BST 66 83.0000 XLON 1018698202636287 24/06/2024 15:11:26 BST 75 83.0000 XLON 1018698202636613 24/06/2024 15:11:26 BST 11 83.0000 XLON 1018698202636614 24/06/2024 15:11:26 BST 59 82.9800 XLON 1018698202636617 24/06/2024 15:13:09 BST 86 83.0400 XLON 1018698202636754 24/06/2024 15:14:36 BST 54 83.0200 XLON 1018698202636829 24/06/2024 15:14:36 BST 32 83.0200 XLON 1018698202636830 24/06/2024 15:15:40 BST 86 83.0000 XLON 1018698202636872 24/06/2024 15:18:03 BST 73 83.0200 XLON 1018698202637003 24/06/2024 15:18:03 BST 86 83.0400 XLON 1018698202637008 24/06/2024 15:19:09 BST 13 83.0200 XLON 1018698202637076 24/06/2024 15:20:37 BST 29 83.0000 XLON 1018698202637158 24/06/2024 15:21:25 BST 86 83.0800 XLON 1018698202637238 24/06/2024 15:21:43 BST 86 83.1200 XLON 1018698202637264 24/06/2024 15:22:23 BST 13 83.1000 XLON 1018698202637296 24/06/2024 15:22:23 BST 73 83.1000 XLON 1018698202637297 24/06/2024 15:22:23 BST 86 83.0800 XLON 1018698202637300 24/06/2024 15:25:01 BST 58 83.1000 XLON 1018698202637418 24/06/2024 15:25:07 BST 58 83.0800 XLON 1018698202637429 24/06/2024 15:25:34 BST 58 83.0600 XLON 1018698202637484 24/06/2024 15:26:03 BST 61 83.0400 XLON 1018698202637500 24/06/2024 15:26:03 BST 15 83.0400 XLON 1018698202637501 24/06/2024 15:26:08 BST 3 83.0200 XLON 1018698202637511 24/06/2024 15:28:21 BST 22 83.0600 XLON 1018698202637639 24/06/2024 15:28:21 BST 9 83.0600 XLON 1018698202637640 24/06/2024 15:30:06 BST 85 83.1800 XLON 1018698202637979 24/06/2024 15:30:06 BST 85 83.1600 XLON 1018698202637990 24/06/2024 15:30:06 BST 85 83.1400 XLON 1018698202637993 24/06/2024 15:30:11 BST 2 83.1600 XLON 1018698202638058 24/06/2024 15:31:31 BST 45 83.1400 XLON 1018698202638423 24/06/2024 15:31:31 BST 45 83.1200 XLON 1018698202638432 24/06/2024 15:31:52 BST 63 83.1000 XLON 1018698202638496 24/06/2024 15:31:57 BST 63 83.0800 XLON 1018698202638508 24/06/2024 15:31:57 BST 44 83.0600 XLON 1018698202638511 24/06/2024 15:32:03 BST 27 83.0600 XLON 1018698202638551 24/06/2024 15:32:34 BST 54 83.1000 XLON 1018698202638701 24/06/2024 15:33:27 BST 50 83.0600 XLON 1018698202638839 24/06/2024 15:34:22 BST 47 83.0400 XLON 1018698202639021 24/06/2024 15:35:24 BST 75 83.0400 XLON 1018698202639194 24/06/2024 15:38:16 BST 86 83.0600 XLON 1018698202639614 24/06/2024 15:38:42 BST 86 83.0400 XLON 1018698202639652 24/06/2024 15:38:50 BST 75 83.0200 XLON 1018698202639677 24/06/2024 15:38:53 BST 16 83.0000 XLON 1018698202639684 24/06/2024 15:38:53 BST 70 83.0000 XLON 1018698202639685 24/06/2024 15:40:57 BST 64 83.0400 XLON 1018698202639941 24/06/2024 15:41:37 BST 64 83.0200 XLON 1018698202640102 24/06/2024 15:41:37 BST 1 83.0000 XLON 1018698202640104 24/06/2024 15:41:37 BST 38 83.0000 XLON 1018698202640105 24/06/2024 15:41:37 BST 1 83.0000 XLON 1018698202640106 24/06/2024 15:41:37 BST 24 83.0000 XLON 1018698202640107 24/06/2024 15:41:37 BST 44 82.9600 XLON 1018698202640117 24/06/2024 15:43:25 BST 38 82.9600 XLON 1018698202640440 24/06/2024 15:43:25 BST 8 82.9600 XLON 1018698202640441 24/06/2024 15:43:55 BST 46 82.9400 XLON 1018698202640518 24/06/2024 15:43:55 BST 2 82.9200 XLON 1018698202640521 24/06/2024 15:43:55 BST 44 82.9200 XLON 1018698202640522 24/06/2024 15:44:13 BST 58 82.9000 XLON 1018698202640678 24/06/2024 15:45:03 BST 60 82.8800 XLON 1018698202640722 24/06/2024 15:48:48 BST 73 82.9000 XLON 1018698202641134 24/06/2024 15:53:57 BST 86 83.1200 XLON 1018698202642244 24/06/2024 15:53:57 BST 78 83.1000 XLON 1018698202642245 24/06/2024 15:55:10 BST 14 83.3200 XLON 1018698202642439 24/06/2024 15:55:13 BST 2 83.3000 XLON 1018698202642443 24/06/2024 15:55:13 BST 84 83.3000 XLON 1018698202642444 24/06/2024 15:55:38 BST 49 83.3000 XLON 1018698202642496 24/06/2024 15:55:38 BST 37 83.3000 XLON 1018698202642497 24/06/2024 15:55:39 BST 86 83.2800 XLON 1018698202642499 24/06/2024 15:55:53 BST 11 83.4000 XLON 1018698202642554 24/06/2024 15:55:53 BST 10 83.4000 XLON 1018698202642555 24/06/2024 15:55:53 BST 48 83.4000 XLON 1018698202642556 24/06/2024 15:55:54 BST 12 83.4800 XLON 1018698202642599 24/06/2024 15:55:54 BST 10 83.4800 XLON 1018698202642600 24/06/2024 15:55:54 BST 39 83.4800 XLON 1018698202642601 24/06/2024 15:55:54 BST 86 83.4400 XLON 1018698202642606 24/06/2024 15:55:55 BST 79 83.4200 XLON 1018698202642607 24/06/2024 15:55:55 BST 7 83.4200 XLON 1018698202642608 24/06/2024 15:55:58 BST 86 83.4000 XLON 1018698202642618 24/06/2024 15:56:03 BST 86 83.3800 XLON 1018698202642631 24/06/2024 15:56:04 BST 86 83.4400 XLON 1018698202642656 24/06/2024 15:56:05 BST 86 83.5200 XLON 1018698202642688 24/06/2024 15:56:06 BST 77 83.5800 XLON 1018698202642808 24/06/2024 15:56:06 BST 11 83.5600 XLON 1018698202642809 24/06/2024 15:56:06 BST 66 83.5600 XLON 1018698202642810 24/06/2024 15:56:10 BST 77 83.5400 XLON 1018698202642816 24/06/2024 15:56:15 BST 2 83.7800 XLON 1018698202642986 24/06/2024 15:56:22 BST 59 83.6800 XLON 1018698202643024 24/06/2024 15:57:08 BST 75 83.7400 XLON 1018698202643299 24/06/2024 15:57:59 BST 81 83.7400 XLON 1018698202643430 24/06/2024 15:58:47 BST 10 83.9400 XLON 1018698202643634 24/06/2024 15:58:47 BST 19 83.9400 XLON 1018698202643635 24/06/2024 15:58:47 BST 44 83.9400 XLON 1018698202643636 24/06/2024 15:59:37 BST 19 83.9800 XLON 1018698202643776 24/06/2024 15:59:37 BST 58 83.9800 XLON 1018698202643777 24/06/2024 16:00:41 BST 85 84.1000 XLON 1018698202644129 24/06/2024 16:01:08 BST 45 84.1000 XLON 1018698202644266 24/06/2024 16:01:33 BST 44 84.1200 XLON 1018698202644341 24/06/2024 16:02:26 BST 77 84.1200 XLON 1018698202644537 24/06/2024 16:02:59 BST 43 84.2000 XLON 1018698202644671 24/06/2024 16:03:54 BST 44 84.1000 XLON 1018698202644747 24/06/2024 16:03:54 BST 31 84.1000 XLON 1018698202644748 24/06/2024 16:04:29 BST 43 84.2800 XLON 1018698202644823 24/06/2024 16:05:06 BST 7 84.3400 XLON 1018698202644968 24/06/2024 16:05:06 BST 39 84.3400 XLON 1018698202644969 24/06/2024 16:05:17 BST 44 84.3200 XLON 1018698202645010 24/06/2024 16:06:05 BST 44 84.1800 XLON 1018698202645085 24/06/2024 16:06:05 BST 30 84.1800 XLON 1018698202645086 24/06/2024 16:06:58 BST 75 84.1200 XLON 1018698202645178 24/06/2024 16:08:04 BST 81 83.9800 XLON 1018698202645299 24/06/2024 16:09:03 BST 10 84.0000 XLON 1018698202645492 24/06/2024 16:09:03 BST 71 84.0000 XLON 1018698202645493 24/06/2024 16:10:15 BST 4 84.0400 XLON 1018698202645691 24/06/2024 16:10:15 BST 44 84.0400 XLON 1018698202645692 24/06/2024 16:10:15 BST 43 84.0200 XLON 1018698202645697 24/06/2024 16:11:04 BST 82 84.0200 XLON 1018698202645812 24/06/2024 16:12:22 BST 82 84.1600 XLON 1018698202646075 24/06/2024 16:13:08 BST 40 84.1200 XLON 1018698202646171 24/06/2024 16:13:30 BST 83 84.1200 XLON 1018698202646223 24/06/2024 16:14:34 BST 82 84.0600 XLON 1018698202646388 24/06/2024 16:16:00 BST 8 84.0000 XLON 1018698202646604 24/06/2024 16:16:00 BST 73 84.0000 XLON 1018698202646605 24/06/2024 16:16:00 BST 39 83.9600 XLON 1018698202646610 24/06/2024 16:17:29 BST 63 83.9200 XLON 1018698202646806 24/06/2024 16:17:29 BST 16 83.9200 XLON 1018698202646807 24/06/2024 16:17:49 BST 15 83.9600 XLON 1018698202646909 24/06/2024 16:17:49 BST 25 83.9600 XLON 1018698202646910 24/06/2024 16:19:10 BST 4 83.9600 XLON 1018698202647109 24/06/2024 16:19:10 BST 55 83.9600 XLON 1018698202647110 24/06/2024 16:19:56 BST 45 84.0400 XLON 1018698202647202 24/06/2024 16:20:05 BST 45 84.1000 XLON 1018698202647270 24/06/2024 16:20:11 BST 45 84.1200 XLON 1018698202647285 24/06/2024 16:20:12 BST 2 84.0800 XLON 1018698202647290 24/06/2024 16:21:20 BST 78 84.0200 XLON 1018698202647452 24/06/2024 16:22:06 BST 77 84.1000 XLON 1018698202647544 24/06/2024 16:24:30 BST 77 84.1200 XLON 1018698202647892 24/06/2024 16:25:08 BST 64 84.0800 XLON 1018698202647995 24/06/2024 16:25:09 BST 51 84.1400 XLON 1018698202648013 24/06/2024 16:25:09 BST 8 84.1000 XLON 1018698202648022 24/06/2024 16:25:09 BST 31 84.1000 XLON 1018698202648023 24/06/2024 16:26:09 BST 77 84.2000 XLON 1018698202648283 24/06/2024 16:27:28 BST 58 84.2000 XLON 1018698202648513 24/06/2024 16:27:29 BST 58 84.1800 XLON 1018698202648524 24/06/2024 16:28:30 BST 7 84.1000 XLON 1018698202648665 24/06/2024 16:28:44 BST 71 84.1000 XLON 1018698202648686 24/06/2024 16:29:30 BST 77 84.0400 XLON 1018698202648788 24/06/2024 16:30:33 BST 76 84.0400 XLON 1018698202648963 24/06/2024 16:31:31 BST 82 84.0800 XLON 1018698202649107 24/06/2024 16:34:09 BST 32 84.0800 XLON 1018698202649421 24/06/2024 16:34:09 BST 20 84.0800 XLON 1018698202649422 24/06/2024 16:34:09 BST 79 84.0600 XLON 1018698202649424 24/06/2024 16:34:13 BST 66 84.0400 XLON 1018698202649430 24/06/2024 16:34:25 BST 1 84.0200 XLON 1018698202649465 24/06/2024 16:36:21 BST 79 83.9800 XLON 1018698202649644 24/06/2024 16:37:21 BST 67 84.0000 XLON 1018698202649748 24/06/2024 16:38:50 BST 67 84.0200 XLON 1018698202650016 24/06/2024 16:39:36 BST 73 84.0200 XLON 1018698202650261 24/06/2024 16:39:36 BST 67 84.0000 XLON 1018698202650263 24/06/2024 16:39:49 BST 74 83.9800 XLON 1018698202650297 24/06/2024 16:40:18 BST 6 83.9600 XLON 1018698202650368 24/06/2024 16:40:18 BST 2 83.9600 XLON 1018698202650369 24/06/2024 16:40:51 BST 74 83.9200 XLON 1018698202650497 24/06/2024 16:41:54 BST 8 83.9000 XLON 1018698202650586 24/06/2024 16:41:54 BST 32 83.9000 XLON 1018698202650587 24/06/2024 16:42:01 BST 59 83.8800 XLON 1018698202650612 24/06/2024 16:42:15 BST 20 83.9000 XLON 1018698202650666 24/06/2024 16:42:30 BST 40 83.9200 XLON 1018698202650729 24/06/2024 16:43:58 BST 58 83.8800 XLON 1018698202650906 24/06/2024 16:44:01 BST 58 83.8600 XLON 1018698202650915 24/06/2024 16:44:06 BST 1 83.8200 XLON 1018698202650918 24/06/2024 16:44:34 BST 70 83.7600 XLON 1018698202650985 24/06/2024 16:45:49 BST 81 83.6800 XLON 1018698202651205 24/06/2024 16:48:49 BST 82 83.8400 XLON 1018698202651703 24/06/2024 16:48:49 BST 61 83.8200 XLON 1018698202651704 24/06/2024 16:48:49 BST 21 83.8200 XLON 1018698202651705 24/06/2024 16:48:49 BST 82 83.8000 XLON 1018698202651709 24/06/2024 16:50:02 BST 19 83.7600 XLON 1018698202651913 24/06/2024 16:50:02 BST 45 83.7600 XLON 1018698202651914 24/06/2024 16:50:02 BST 19 83.7600 XLON 1018698202651915 24/06/2024 16:51:16 BST 56 83.7400 XLON 1018698202651985 24/06/2024 16:51:38 BST 56 83.7400 XLON 1018698202652106 24/06/2024 16:51:38 BST 43 83.7000 XLON 1018698202652116 24/06/2024 16:52:04 BST 44 83.6600 XLON 1018698202652202 24/06/2024 16:53:10 BST 54 83.7200 XLON 1018698202652399 24/06/2024 16:54:31 BST 43 83.7600 XLON 1018698202652726 24/06/2024 16:55:08 BST 53 83.7800 XLON 1018698202652896 24/06/2024 16:57:04 BST 86 83.7800 XLON 1018698202653110 24/06/2024 16:57:39 BST 16 83.8000 XLON 1018698202653218 24/06/2024 16:57:39 BST 50 83.8000 XLON 1018698202653219 24/06/2024 16:58:02 BST 66 83.7800 XLON 1018698202653249 24/06/2024 17:01:17 BST 86 83.8800 XLON 1018698202653784 24/06/2024 17:01:32 BST 86 83.9000 XLON 1018698202653860 24/06/2024 17:02:12 BST 67 83.9200 XLON 1018698202653938 24/06/2024 17:02:12 BST 19 83.9200 XLON 1018698202653939 24/06/2024 17:03:19 BST 86 83.9600 XLON 1018698202654102 24/06/2024 17:03:20 BST 86 83.9400 XLON 1018698202654113 24/06/2024 17:04:16 BST 79 83.9800 XLON 1018698202654277 24/06/2024 17:04:16 BST 7 83.9800 XLON 1018698202654278 24/06/2024 17:05:27 BST 86 83.9600 XLON 1018698202654455 24/06/2024 17:05:55 BST 86 84.0200 XLON 1018698202654534 24/06/2024 17:05:55 BST 86 84.0000 XLON 1018698202654537 24/06/2024 17:06:22 BST 72 83.9800 XLON 1018698202654579 24/06/2024 17:06:22 BST 14 83.9800 XLON 1018698202654580 24/06/2024 17:06:45 BST 53 83.9600 XLON 1018698202654622 24/06/2024 17:06:46 BST 55 83.9400 XLON 1018698202654645 24/06/2024 17:06:48 BST 2 83.9400 XLON 1018698202654664 24/06/2024 17:08:18 BST 58 83.9000 XLON 1018698202654924 24/06/2024 17:08:44 BST 32 83.8800 XLON 1018698202654974 24/06/2024 17:08:44 BST 1 83.8800 XLON 1018698202654975 24/06/2024 17:08:44 BST 20 83.8800 XLON 1018698202654976 24/06/2024 17:09:46 BST 68 83.9000 XLON 1018698202655166 24/06/2024 17:10:05 BST 68 83.8800 XLON 1018698202655234 24/06/2024 17:10:05 BST 53 83.8600 XLON 1018698202655236 24/06/2024 17:10:08 BST 53 83.8400 XLON 1018698202655247 24/06/2024 17:10:52 BST 56 83.9000 XLON 1018698202655394 24/06/2024 17:11:12 BST 56 83.8800 XLON 1018698202655426 24/06/2024 17:13:09 BST 51 83.8800 XLON 1018698202655793 24/06/2024 17:13:58 BST 11 83.9000 XLON 1018698202655950 24/06/2024 17:13:58 BST 75 83.9000 XLON 1018698202655951 24/06/2024 17:14:50 BST 86 83.9000 XLON 1018698202656183 24/06/2024 17:15:34 BST 81 83.9000 XLON 1018698202656282 24/06/2024 17:16:22 BST 55 83.9000 XLON 1018698202656415 24/06/2024 17:16:37 BST 86 83.9000 XLON 1018698202656471 24/06/2024 17:16:37 BST 19 83.9200 XLON 1018698202656472 24/06/2024 17:16:37 BST 24 83.9200 XLON 1018698202656473 24/06/2024 17:17:25 BST 39 83.9200 XLON 1018698202656672 24/06/2024 17:17:25 BST 35 83.9200 XLON 1018698202656673 24/06/2024 17:17:35 BST 73 83.9000 XLON 1018698202656681 24/06/2024 17:17:35 BST 13 83.9000 XLON 1018698202656682 24/06/2024 17:17:35 BST 86 83.8800 XLON 1018698202656684 24/06/2024 17:17:51 BST 46 83.9000 XLON 1018698202656770 24/06/2024 17:17:54 BST 75 83.8800 XLON 1018698202656785 24/06/2024 17:18:17 BST 54 83.9600 XLON 1018698202656880 24/06/2024 17:18:51 BST 71 83.9600 XLON 1018698202656955 24/06/2024 17:20:05 BST 13 83.9400 XLON 1018698202657179 24/06/2024 17:20:08 BST 41 83.9400 XLON 1018698202657184 24/06/2024 17:21:11 BST 43 84.0400 XLON 1018698202657455 24/06/2024 17:21:37 BST 36 84.0200 XLON 1018698202657573 24/06/2024 17:21:39 BST 97 84.0400 XLON 1018698202657589 24/06/2024 17:22:13 BST 33 84.0400 XLON 1018698202657722 24/06/2024 17:22:13 BST 28 84.0400 XLON 1018698202657723 24/06/2024 17:22:19 BST 86 84.0200 XLON 1018698202657749 24/06/2024 17:22:37 BST 63 84.0000 XLON 1018698202657819 24/06/2024 17:22:41 BST 62 84.0000 XLON 1018698202657838 24/06/2024 17:23:36 BST 53 84.0200 XLON 1018698202658016 24/06/2024 17:23:49 BST 53 84.0000 XLON 1018698202658046 24/06/2024 17:24:12 BST 46 84.0200 XLON 1018698202658184 24/06/2024 17:24:34 BST 46 84.0000 XLON 1018698202658574 24/06/2024 17:24:41 BST 46 83.9800 XLON 1018698202658614 24/06/2024 17:25:08 BST 59 83.9600 XLON 1018698202658765 24/06/2024 17:25:18 BST 43 83.9400 XLON 1018698202658838 24/06/2024 17:25:38 BST 62 83.9200 XLON 1018698202658945 24/06/2024 17:25:48 BST 55 83.9000 XLON 1018698202659010 24/06/2024 17:26:46 BST 11 83.9400 XLON 1018698202659458 24/06/2024 17:26:46 BST 49 83.9400 XLON 1018698202659459 24/06/2024 17:26:46 BST 48 83.9400 XLON 1018698202659460 24/06/2024 17:26:46 BST 33 83.9400 XLON 1018698202659461 24/06/2024 17:27:23 BST 14 83.9600 XLON 1018698202659701 24/06/2024 17:27:23 BST 12 83.9600 XLON 1018698202659702 24/06/2024 17:27:23 BST 49 83.9600 XLON 1018698202659703 24/06/2024 17:27:23 BST 37 83.9600 XLON 1018698202659704 24/06/2024 17:27:43 BST 12 83.9400 XLON 1018698202659763 24/06/2024 17:27:43 BST 59 83.9400 XLON 1018698202659764 24/06/2024 17:28:00 BST 58 83.9200 XLON 1018698202659873 24/06/2024 17:28:18 BST 49 83.9400 XLON 1018698202659928 24/06/2024 17:28:47 BST 28 83.9800 XLON 1018698202660149 24/06/2024 17:28:55 BST 49 84.0000 XLON 1018698202660186 24/06/2024 17:28:55 BST 43 84.0200 XLON 1018698202660187 24/06/2024 17:28:55 BST 12 84.0200 XLON 1018698202660188 24/06/2024 17:28:55 BST 8 84.0200 XLON 1018698202660189 24/06/2024 17:29:28 BST 43 84.0200 XLON 1018698202660321 24/06/2024 17:29:28 BST 40 84.0000 XLON 1018698202660325 24/06/2024 17:29:28 BST 6 84.0000 XLON 1018698202660326 24/06/2024 17:29:50 BST 32 83.9800 XLON 1018698202660500

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com