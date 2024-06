Es gibt erneut zwei wichtige Änderungen beim Neobroker Trade Republic. Von der einen sind alle Kunden betroffen. Die zweite Veränderung betrifft alle diejenigen, die die Karte der Bank mit einem Prozent Saveback nutzen. Gibt es hier neuen Ärger für Nutzer von Trade Republic? In den vergangenen Wochen gab es einige Nachrichten rund um den Neobroker Trade Republic. So wurde beispielsweise bekannt, dass die Bank ein Girokonto für Kunden ausrollen will, ...

