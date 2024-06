Die Aktien von JPMorgan Chase & Co. schlossen die jüngste Handelssitzung bei $198,88 ab, was einer Steigerung von +1,31% im Vergleich zum vorherigen Handelstag entspricht und somit den S&P 500 übertraf, welcher einen Verlust von 0,31% verzeichnete. Gleichzeitig konnte der Dow einen Anstieg von 0,67% verbuchen, während der technologielastige Nasdaq einen Rückgang um 1,09% erlebte. Im Vergleich zum vergangenen Monat haben die Anteile des Unternehmens jedoch 2,2% an Wert verloren und konnten somit nicht mit dem Finanzsektor mithalten, der nur 1,77% verlor, und lagen deutlich hinter der S&P 500 mit einem Zugewinn von 2,73%.

Expansion und Herausforderungen

Währenddessen erhöhte JPMorgan seine Präsenz in Südflorida, einem strategischen Kerngebiet der Bank, indem es ein neues 13.000 Quadratfuß großes [...]

Hier weiterlesen