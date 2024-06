Erzielt sowohl erneuerbares Recycling als auch hohe Barriereeigenschaften

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO:7912) erzielt eine Repulpierbarkeit von über 85 durch die erfolgreiche Aktualisierung von Materialien und Verarbeitungsverfahren, die in einer eigens entwickelten Monomaterialfolie für Verpackungsprodukte zum Einsatz kommen1

Image of updated packaging employing paper mono-material sheet (Photo: Business Wire)

Im Jahr 2022 entwickelten wir eine umweltfreundliche Verpackungsfolie mit höheren Barriereeigenschaften 2, die die Übertragung von Sauerstoff und Wasserdampf verhindert und als Verpackungsmaterial für Lebensmittel, Kosmetika und medizinische Produkte dient. Gleichzeitig ermöglichte die Verwendung von Monomaterial-Papier eine bessere Wiederverwertbarkeit.

Entwicklung

In den letzten Jahren wurden in Europa und den Vereinigten Staaten bei der Recyclingfähigkeit von Papierverpackungen als Indikator für Umweltfreundlichkeit Anstrengungen unternommen, die Recyclingfähigkeit von Papier als erneuerbare Ressource zu verbessern, indem die Repulpierbarkeit auf über 80 erhöht wurde.

Als Antwort auf diese Herausforderungen bemüht sich DNP um die Erweiterung seines Angebots an umweltfreundlichen Verpackungen2. In dieser neuesten Entwicklung haben wir die Hochbarrierepapier-Monomaterialfolie für Verpackungen weiter verbessert und werden ein überarbeitetes Produkt mit fortschrittlicher Recyclingfähigkeit, das zugleich die Barrierefreiheit beibehält, anbieten.

Ausblick

DNP wird Hochbarrierepapier-Monomaterialfolien für Hersteller von Lebensmitteln, Kosmetika und medizinischen Produkten bereitstellen. Wir werden auch unsere firmeneigene Umwandlungstechnologie nutzen, um unser Sortiment an umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen mit verbesserten Barriereeigenschaften zu erweitern und diese auf den globalen Märkten einzusetzen, auf denen die Nachfrage nach einer Reduzierung der Umweltbelastung wächst.

Das Produkt wird am Stand von DNP auf der INTERPHEX JAPAN 2024, die vom 26. bis 28. Juni 2024 im Tokyo Big Sight stattfindet, ausgestellt.

1: Die Repulpierbarkeit variiert je nach dem Flächengewicht des Papiers.

2: Weitere Informationen über Hochbarrierepapier-Monomaterialfolien finden Sie unter https://www.global.dnp/news/detail/20167671_4126.html

Weitere Informationen

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und hat sich zu einem führenden globalen Unternehmen entwickelt, das druckbasierte Lösungen und die Stärken einer wachsenden Zahl von Partnern nutzt, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln und gleichzeitig die Umwelt zu schützen und eine lebendigere Welt für alle zu schaffen. Heute entwickeln und verfeinern wir Technologien für die Leitung von Elektrizität, die Kontrolle von Licht und Wärme, die Dekoration von Oberflächen und den Schutz von Inhalten und werden so zum Standardsetzer für die Industrie der Zukunft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

