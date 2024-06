Die führende Kundenengagement-Plattform MoEngage führt "MoEngage for Financial Services" ein. Diese maßgeschneiderte Lösung unterstützt Finanzinstitute dabei, das digitale Kundenengagement zu beschleunigen.

In einer Zeit, in der herausragende Kundenerlebnisse von entscheidender Bedeutung sind, stehen Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor oft vor der Herausforderung, veraltete Marketingtools zu nutzen. Diese erschweren es, kontextbezogene und personalisierte digitale Erlebnisse in Echtzeit zu schaffen.

"In den vergangenen Jahren sind mehrere große Banken, Versicherer und Wertpapierfirmen von Asien bis Nordamerika auf MoEngage umgestiegen", erklärt Raviteja Dodda, CEO und Mitbegründer von MoEngage. "Die beeindruckenden Ergebnisse, die wir für unsere Kunden erzielen konnten, haben uns dazu inspiriert, eine spezifische Lösung für Finanzdienstleistungen zu entwickeln."

"Funktionen wie eine schnellere Datenintegration durch direkte Verbindungen mit Data Warehouses und robuste Sicherheit durch die Maskierung personenbezogener Daten (PII), PII-Verschlüsselung und Software Development Kit (SDK)-Verschlüsselung, die in dieser Branche einzigartig sind, machen MoEngage zur idealen Lösung für Finanzunternehmen. Damit vereinheitlichen und analysieren sie Daten, verstehen Kundenerwartungen, automatisieren Customer Journeys und betreuen diese über alle digitalen Kanäle hinweg kontextbezogen", fügt Dodda hinzu.

Darüber hinaus ermöglicht "MoEngage for Financial Services" das Versenden und Verwalten von kritischen Warnmeldungen, Servicenachrichten und Transaktionswarnungen über eine einzige API. Diese einheitliche, kosteneffiziente Multi-Channel-Messaging-Infrastruktur bietet integrierte Optionen zur Priorisierung von Kanälen und zur Einrichtung von Fallbacks, um Zustellfehler zu vermeiden.

MoEngage stellt eine zentrale, sichere Plattform bereit, die eine einfache und nahtlose Interaktion zwischen Kunden und Finanzinstituten über mobile Apps oder Webbrowser ermöglicht.

Nähere Informationen über "MoEngage for Financial Services" finden Sie unter: https://www.moengage.com/industries/financial-services.

