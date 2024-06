© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Die Aktie von Nvidia befindet sich seit vergangener Woche in einer scharfen Korrektur. Jetzt erhält der Wert Unterstützung durch das Research-Haus Jefferies.Was hoch kommt, kommt auch wieder runter. So lässt sich die Lage in der Aktie von KI-Überflieger Nvidia aktuell beschreiben: Nach einer fulminanten Rallye und einem neuen Allzeithoch bei rund 141 US-Dollar stehen nach drei Verlusttagen infolge inzwischen -19,2 Prozent zu Buche. Viele Anleger sind aufgrund des hohen Tempos des Pullbacks verunsichert, ob das nur der Auftakt zu noch größeren Verlusten ist, oder ob sich hier bereits die nächste Einstiegschance anbahnt. Sehr treffsicherer Experte hebt Kursziel an Geht es nach den Analysten …