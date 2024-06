LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 205 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der überraschende Forschungsrückschlag für Xevinapant werde die Aktien der Darmstädter deutlich belasten, schrieb Analystin Emily Field am Montagabend in ihrem Kommentar. Sie misst dem Krebsmittel in ihrem Modell einen Kapitalwert (NPV) von lediglich zwei Prozent zu, rechnet aber mit höheren Kursabschlägen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 22:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006599905