Lübeck (ots) -Handball Days Nationscup: Vom 27. bis zum 30. Juni finden auf der Lübecker Lohmühle(Stadion), der Hanse-Halle(Bundesliga) und dem Buniamshof(Stadion) die Handball Days statt.Bei dem Jugendhandballturnier werden bei 420 gemeldeten Mannschaften über 6.500 Teilnehmende und 20.000 Besucher erwartet. Sogar Teams aus Bangladesch, Indien, Ägypten und Libyen haben sich angemeldet.Im Rahmen dieses Events findet in der benachbarten Bundesliga-Hansehalle auch der Nations Cup statt, seit Jahren ein beliebtes Turnier der Jugend-Nationalmannschaften. In diesem Jahr misst sich hier die männliche Auswahl unter anderem mit den Färöer Inseln und den Niederlanden, die weibliche Mannschaft trifft auf die Schweiz, Polen und Dänemark.Für beide Mannschaften ist der Nations Cup einer der letzten wichtigen Tests: Für die Frauen steht im August die Weltmeisterschaft in China an und die Männer fahren nach Montenegro zur Europameisterschaft. Gino Smits, Trainer der weiblichen Auswahl, erwartet viele wichtige Erkenntnisse vom Nations Cup: "Die drei kommenden Gegner haben alle unterschiedliche Spielstile und das ist gut für uns, weil wir viel üben können." Zudem sind die Tests gegen die Schweiz und Dänemark zugleich Spiele gegen potenziell zu erwartende Gegnerinnen der WM. Für die Männer könnte es im August ein Wiedersehen mit dem Team der Färöer Inseln geben, weshalb auf diese Partie ein besonderes Augenmerk gelegt wird."Wir freuen uns sehr auf die Länderspiele der Handball-Jugend-Nationalmannschaften beim Nations Cup 2024 auf den Handball Days. Auf unserem Turnier haben wir in den letzten 28 Jahren viele heutige Handballstars begrüßt.", so Dr. Christoph Triltsch, Vorstandsmitglied von Baltic7 e.V. und MTV Lübeck e.V.Weitere Infos: www.handballdays.comPressekontakt:Baltic7 Handball und Wirtschaft in Lübeck e.V.undInternationale Lübecker Handballtage - Förderverein MTV Lübeck e. V.Kontakt: Frau Julia.Dimpker@baltic7.de / Telefon 0451/2095994https://www.handballdays.com/nations-cup-spielplan(Fotos der Jugend - Nationalmannschaften U18/U19 sind beim Deutschen Handball Bund, DHB über die Pressestelle zu erhalten!)Original-Content von: Handball Days - Nationscup / Jugend Nationalmannschaften, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164007/5808770