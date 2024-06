Hochwertige Audiorecorder kombiniert mit KI-Technologie ermöglichen automatisierte Transkriptionen, Zusammenfassungen, Aktionslisten und Erkenntnisse und steigern so die Effizienz bei Meetings und der Erstellung von Notizen.

Speech Processing Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Sprachtechnologie-Lösungen, baut die Zusammenarbeit mit Sembly AI weiter aus und erweitert das Audiorecorder-Sortiment um drei neue Produkte. Die drei neuen Diktiergeräte sind auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Inkludiert sind kostenlose Gutscheine, mit denen Kunden die neuen KI-Funktionen von Sembly für Transkriptionen und Zusammenfassungen testen können.

Hervorragende Audioaufnahme gepaart mit KI-Technologie

"Wir freuen uns, dass unsere Partnerschaft mit Sembly AI neue Marktchancen eröffnet, indem wir branchenführende Aufnahmetechnologie mit einer intelligenten Transkriptionslösung kombinieren. Durch die Bereitstellung erstklassiger Audiorecorder in Kombination mit einem KI-Meeting-Assistenten können wir automatisierte Transkriptionen, Zusammenfassungen und Aktionslisten für jede Aufzeichnung anbieten, egal ob es sich um einen Vortrag oder ein Meeting handelt", erklärt Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. "Unsere innovativen Lösungen ermöglichen es vielbeschäftigten Fachleuten, Zeit zu sparen und Meetings effizienter als je zuvor durchzuführen", fügt er hinzu.

Die neuen Philips VoiceTracer Audio Recorder DVT4115 und DVT6115 sind ideal für Studenten und verfügen über drei Mikrofone, die sich perfekt für Aufnahmen aus der Ferne eignen, zum Beispiel für die Aufzeichnung von Vorlesungen oder Interviews. Die Sembly-Software ermöglicht es, Aufnahmen in Text umzuwandeln und schnell Zusammenfassungen der aufgezeichneten Informationen zu erstellen. Der neue Philips VoiceTracer DVT8115, der mit einem 360°-Mikrofon ausgestattet ist, ist ideal für die Aufzeichnung von persönlichen Besprechungen. Mit Sembly können Kunden ganz einfach automatisierte Besprechungsprotokolle erstellen und freigeben, um Aufgaben und Aktionspunkte zeitnah an Teammitglieder weiterzuleiten. Diese Geräte sind Teil einer breiteren Philips-Produktpalette, die für unterschiedliche Aufnahmeanforderungen entwickelt wurde.

Sembly AI bietet mehr als nur Besprechungsprotokolle

Das 2019 gegründete KI-Tech-Startup Sembly hat sein Angebot um eine Vielzahl von Funktionen erweitert, wie zum Beispiel automatisierte Transkriptionen mit Sprechertrennung, Besprechungsnotizen, Zusammenfassungen und Aktionspunkte. Zu den neuesten Innovationen gehören die professionellen KI-Erkenntisse von Meetings und Gesprächen, die eine effiziente Zusammenarbeit und eine optimierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

"Unsere neueste KI-Technologie lässt sich nahtlos in Philips-Produkte integrieren und sorgt für einen Mehrwert, egal ob die Kunden im Büro oder unterwegs sind. Sembly AI bietet jetzt viel mehr als nur Meeting-Protokolle, und wir sind fest entschlossen, in den kommenden Wochen und Monaten neue KI-Dienste anzubieten", erklärt Gil Makleff, CEO und Mitbegründer von Sembly AI. "Wir sind stolz darauf, mit Philips zusammenzuarbeiten, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Benutzern die Möglichkeit zu geben, das volle Potenzial ihrer Audioaufnahmen auszuschöpfen und die Produktivität zu maximieren", fügt er hinzu.

Die neuen Geräte ergänzen das bestehende Portfolio von Philips an Audiorecordern und Konferenzmikrofonen und sind vollständig mit der Software von Sembly AI kompatibel. Um die gesamte Produktpalette von Philips und Sembly zu entdecken, besuchen Sie: www.voicetracer.com

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS), der weltweit führende Anbieter von professionellen Diktierlösungen, ist in über 50 Ländern aktiv und hat mehr als 4 Millionen Nutzer sowie ein weltweites Netzwerk von über 1.000 Partnern. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet branchenführende Diktier- und Transkriptionslösungen, automatisierte Workflowlösungen mit Spracherkennung sowie preisgekrönte Diktiergeräte, die unter der Marke Philips verkauft werden. Die Mission von SPS ist es, jeden Nutzer durch die Vereinfachung ihrer Arbeit mit intelligenten, sprachbasierten Lösungen produktiver zu machen. Der Hauptsitz von SPS befindet sich in Wien, Österreich, mit regionalen Büros in Australien, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Über Sembly AI

Sembly AI ist ein Technologieunternehmen für Sprach- und Konversationsanalyse, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Leistungsfähigkeit der natürlichen Sprachverarbeitung in professionelle Meeting-Umgebungen zu bringen. Die Produkte von Sembly können das Arbeitsalltag verteilter Teams vereinfachen und gleichzeitig leistungsstarke Analysen bereitstellen. Somit können Teams an weniger Meetings teilnehmen und gleichzeitig mehr erledigen. Sembly AI wurde 2019 von CEO Gil Makleff und CPO Artem Koren gegründet. Gil Makleff war CEO der UMT Consulting Group, die von Ernst Young übernommen wurde. Artem Koren war Senior Manager bei Ernst Young und CTO bei Visual Trading Systems.

