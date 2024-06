Logistikdienstleister R-Logitech hat Anteile an Thaumas veräußert. Der Erlös komme auch Anleihegläubigern und Neugeldgebern zugute. R-Logitech S.A., eine Tochtergesellschaft von R-Logitech S.A.M. mit Sitz in Luxemburg, hat den Verkauf eines Teils ihrer Anteile an Thaumas N.V. an ihre Mitgesellschafter bei Thaumas, PMV und SFPIM (als Käufer), abgeschlossen. Der Verkauf erfolgt auf der Grundlage einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...