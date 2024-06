$12,60 für einen XRP: Führt Ripples Währung den nächsten Bullrun an?

XRP hat kürzlich ein spannendes Comeback hingelegt. Nachdem der Kurs auf 0,4620 Dollar gefallen war, zeigt sich jetzt eine mögliche Trendwende. Gelingt es XRP, den Widerstand bei 0,4825 Dollar zu durchbrechen, könnte ein neuer Aufwärtstrend beginnen. Derzeit scheint es, als würde der Token an diesem Widerstand abprallen.

Zunächst befand sich XRP in einer klaren Abwärtsbewegung und testete mehrfach die Unterstützung bei 0,4620 Dollar. Aktuell liegt der Kurs unter 0,4800 Dollar und dem 100-Stunden-Durchschnitt, was auf kurzfristige Herausforderungen hinweist. Doch ein entscheidender Moment könnte bevorstehen: Eine wichtige Widerstandslinie bei 0,4785 Dollar könnte den Wendepunkt markieren.

XRP schaffte es bisher nicht, den Widerstand bei 0,4820 Dollar zu überwinden und fiel, ähnlich wie Bitcoin und Ethereum, erneut zurück. Doch die Käufer zeigten sich bei 0,4620 Dollar aktiv und hoben den Kurs wieder an. Der Anstieg über die Marken 0,4680 Dollar und 0,4720 Dollar gibt Anlass zur Hoffnung.

Der Preis bewegt sich nun in Richtung eines entscheidenden Widerstands bei 0,4740 Dollar, nahe dem 61,8% Fibonacci-Retracement-Level. Sollte XRP diese Hürde bei 0,4825 Dollar nehmen, könnten wir einen Anstieg bis auf 0,4880 Dollar in kurzer Zeit sehen sehen. Ein Schlusskurs über 0,500 Dollar wäre ein starkes Signal für weitere Gewinne bis auf 0,5250 Dollar und vielleicht sogar 0,5500 Dollar. Die nächsten Tage werden zeigen, ob XRP die Führung im Bullrun übernehmen kann.

Analyst sieht klares Potential

Cheeky Crypto, ein angesehener Experte mit über 160.000 Followern auf YouTube, hat die jüngsten Entwicklungen rund um XRP genauer unter die Lupe genommen. Seine Analyse ist eine wahre Achterbahnfahrt der Nachrichten. Er hat 3 Fakten hervorgehoben, welcher seiner Ansicht nach den entscheidenden Unterschied für XRP machen könnten:

Screenshot aus seiner Analyse, Quelle: https://www.youtube.com

Rechtssieg in Kalifornien: Ein Wendepunkt

Der jüngste rechtliche Sieg von Ripple hat die Debatte über den Status von XRP als Wertpapier zwar noch nicht gelöst, bringt XRP jedoch einen wichtigen Teilerfolg. Rechtsanwalt Fred Rispoli betonte, dass XRP nun in Kalifornien als Wertpapier betrachtet werden könnte, während dies in New York nicht der Fall ist.

Richterin Phyllis Hamilton hat mehrere Klagen gegen Ripple abgewiesen, einschließlich des Vorwurfs eines Verstoßes gegen das Wertpapierrecht. Dennoch wird es ein Verfahren wegen irreführender Aussagen von Ripple-CEO Brad Garlinghouse aus dem Jahr 2017 geben. Während US-Gerichte die Vorwürfe abwiesen, dass Ripple gegen US-Wertpapiergesetze verstoßen habe, entschied ein New Yorker Gericht im Juli 2023 anders und befand Ripple für schuldig. Ripple und die SEC warten nun auf die Entscheidung über die Strafe, die Ripple zahlen muss. Eine mögliche Berufung bei der SEC könnte die Zukunft von XRP erheblich beeinflussen.

250 Millionen XRP: Ein mysteriöser Transfer

Ein geheimnisvoller Transfer von 250 Millionen XRP hat die Community in Aufruhr versetzt. Wohin gingen diese Token? Solche großen Bewegungen führen oft zu Spekulationen über mögliche Verkaufsabsichten oder strategische Schritte von Ripple. Könnte dies ein Signal für bevorstehenden Verkaufsdruck sein, oder steckt etwas anderes dahinter?



Technische Analyse: Kurzfristige Turbulenzen, langfristige Chancen

Laut Cheeky Crypto zeigt die technische Analyse von XRP, dass der Token aktuell unter mehreren wichtigen gleitenden Durchschnitten (EMA und SMA) handelt, was auf kurzfristige bärische Tendenzen hinweist. Dennoch gibt es positive Signale für die langfristige Entwicklung. Ein erneuter Anstieg könnte den XRP-Preis in den nächsten Jahren auf beeindruckende 5,59 bis 12,60 Dollar treiben. Kurzfristig wird allerdings ein weiterer Rückgang auf etwa 0,42 Dollar erwartet, bevor eine nachhaltige Erholung einsetzen könnte.

Während sich Ripple seitwärts bewegt, erleben Memecoins derzeit eine wahre Achterbahnfahrt. So hat beispielsweise WIF (Dog Wif Hat) in den letzten 24 Stunden um 25 % zugelegt.

Hier zur Möglichkeit PlayDoge Token im Vorverkauf zu erstehen.

$PLAY befindet sich aktuell im Vorverkauf und wird von einigen Analysten bereits als einer der spannendsten Krypto-Deals des Jahres bezeichnet. Die Nachfrage nach dem Coin ist beeindruckend, obwohl er bisher noch nicht an offiziellen Börsen gelistet ist. Im Vorverkauf wurden bereits über 5 Millionen Dollar eingesammelt. Experten schätzen, dass $PLAY nach dem Start in bullishen Szenarien um das 50- bis 100-fache an Wert gewinnen könnte.

Doch $PLAY ist mehr als nur ein weiterer Coin. Er dient als In-Game-Währung für das Spiel PlayDoge. In diesem Spiel, das an die Tamagotchis der 90er-Jahre erinnert, geht es darum, seinen Doge zu pflegen und zu spielen, um ihn glücklich zu machen. Spieler können durch ihre Aktivitäten zusätzliche Token im Play-to-Earn-Modus verdienen, was sowohl den Spielspaß als auch den Wert des Coins steigert.

Hier geht's zur $PLAY Website wo die Token nur noch für 30 Stunden um 0,00512 Dollar erhältlich sind

