Aktuelle Studie "Beste IT-Arbeitgeber 2024" von SWI Human Resources zeichnet USU aus Möglingen, 25. Juni 2024. Im diesjährigen Ranking des Instituts SWI "Beste IT-Arbeitgeber 2024" belegt die USU Software AG einen Spitzenplatz. Im Auftrag des Handelsblatts erforschte die Studie die neuesten Trends und Herausforderungen in der Arbeitswelt. Dabei wurden mehr als 1.500 Unternehmen aus Deutschland auf Ihre Arbeitgeber-Qualitäten hin untersucht. Prämiert wurde USU in der Kategorie über 100 Beschäftigte sowie im Bereich "New Work". In den letzten Jahren erhielt USU als Arbeitgeber wiederholt Auszeichnungen, z.B. im namhaften Wettbewerb "Great Place to Work®" oder beim DEUTSCHLAND TEST "Top Karrierechancen" des Wirtschaftsmagazins FOCUS MONEY. Grundlage der SWI-Studie war die vergleichende Analyse aus einer Online-Befragung. Relevant waren hierfür z.B. freiwillige Leistungen oder das Weiterbildungsangebot. Gerade angesichts der dynamischen Entwicklung im Technologie-Bereich ist letzteres für 77 % der Befragten ein zentraler Aspekt. Aber auch die Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen durch Maßnahmen wie Remote Work oder Workation-Angebote ist ein sehr wichtiger Faktor bei der erfolgreichen Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden. "In Zeiten eines gravierenden Fachkräftemangels im IT-Bereich sind flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, kontinuierliche Weiterbildung und eine ausgewogene Work-Life-Balance entscheidende Faktoren, um im Wettbewerb um die besten Talente erfolgreich zu sein. Daher freuen wir uns über diese Auszeichnung, die unsere Unternehmenskultur und die Flexibilität des Arbeitens widerspiegelt, so Elisabeth Haller, Director HR bei USU. " Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



