DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio freundlich - Sydney fest - Schanghai etwas leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien haben am Dienstag den Fehlstart in die Woche wieder wettgemacht und teils kräftiger zugelegt. Die durchwachsene Vorgabe der Wall Street mit deutlicheren Verlusten bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes wurde abgeschüttelt. Lediglich in Schanghai ging es mit dem Börsenbarometer etwas nach unten und zwar um 0,4 Prozent. Im späten Handel wechselte auch Hongkong (-0,1%) noch auf die Verliererseite.

Größter Gewinner war Sydney mit einem Plus von 1,4 Prozent, zugleich das größte Tagesplus seit sechs Wochen. In Seoul betrug der Anstieg gut 0,3 Prozent. Der Nikkei-Index in Tokio, der sich am Vortag der Abwärtstendenz entziehen konnte, legte um weitere 0,9 Prozent auf 39.173 Punkte zu. Unterstützung kam vom Yen, der weiter im Bereich eines 34-Jahrestiefs zum Dollar notierte. Auch wenn am Markt darüber spekuliert wird, intervenierte Japan bislang noch nicht zur Stützung des Yen, nachdem es am Vortag zumindest bereits verbale Interventionen gegeben hatte. Der schwache Yen befeuere Hoffnungen auf steigende Unternehmensgewinne, hieß es. Zum einen verbilligt er japanische Exporte, zum anderen bläht er im Ausland erzielte und in Yen transferierte Gewinne auf.

Zu den Profiteuren werden unter anderem Autohersteller gezählt. Toyota stiegen um 4,6 Prozent, Honda um 2,5 und Mazda um 1,8 Prozent. Die Aktie des Reifenherstellers Bridgestone zog um 2,0 Prozent an.

Tendenziell verkauft wurden dagegen in der gesamten Region Halbleiteraktien, nachdem das Zugpferd Nvidia am Vortag den dritten Tag in Folge unter kräftigen Gewinnmitnahmen in den USA gelitten hat. SK Hynix gaben zunächst deutlicher nach, berappelten sich im Verlauf aber und gingen 0,9 Prozent höher aus dem Tag. In Tokio verbilligten sich Tokyo Electron um 1,7 Prozent, in Hongkong ging es für SMIC um 3,9 Prozent abwärts und in Tapeh für TSMC um 0,7 Prozent.

In Sydney zeigten sich Qantas gegen den festeren Gesamtmarkt nur knapp behauptet. Die Fluglinie kündigte an, ihre regionale Flugzeugflotte aufzufrischen, sich dabei aber innerhalb der prognostizierten Investitionen zu bewegen. Die Aktie der Schnellrestaurantkette Collins Food machte mit der Zahlenvorlage einen Satz von 7,3 Prozent. Zur festen Gesamttendenz in Sydney trugen die zuletzt oft schwach im Markt liegenden Rohstoffaktien bei mit Gewinnen bei Fortescue, BHP und Rio Tinto um 2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.838,80 +1,4% +3,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.173,15 +0,9% +16,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.774,39 +0,3% +4,5% 08:00 Schanghai-Comp. 2.950,00 -0,4% -0,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.999,27 -0,2% +5,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 22.875,97 +0,3% +27,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.325,48 +0,3% +2,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.587,82 -0,1% +9,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0731 -0,0% 1,0734 1,0706 -2,8% EUR/JPY 171,19 -0,1% 171,32 170,97 +10,0% EUR/GBP 0,8458 -0,0% 0,8461 0,8464 -2,5% GBP/USD 1,2687 +0,0% 1,2686 1,2649 -0,3% USD/JPY 159,54 -0,0% 159,61 159,69 +13,2% USD/KRW 1.389,42 +0,3% 1.385,75 1.388,13 +7,1% USD/CNY 7,1172 +0,0% 7,1160 7,1180 +0,2% USD/CNH 7,2849 +0,0% 7,2836 7,2891 +2,0% USD/HKD 7,8076 -0,0% 7,8079 7,8053 -0,0% AUD/USD 0,6667 +0,2% 0,6656 0,6646 -2,1% NZD/USD 0,6126 +0,1% 0,6119 0,6116 -3,1% Bitcoin BTC/USD 61.222,02 +2,0% 60.040,87 62.215,24 +40,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,58 81,63 -0,1% -0,05 +13,8% Brent/ICE 85,93 86,01 -0,1% -0,08 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.327,25 2.333,33 -0,3% -6,08 +12,8% Silber (Spot) 29,55 29,68 -0,4% -0,13 +24,3% Platin (Spot) 1.006,53 1.002,00 +0,5% +4,53 +1,5% Kupfer-Future 4,42 4,44 -0,4% -0,02 +12,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 25, 2024 03:12 ET (07:12 GMT)

