Broadcom Inc. (AVGO) verzeichnete zu Beginn der Woche einen fast 4-prozentigen Kursrückgang, der sich in einer breit angelegten Verkaufswelle anderer führender Halbleiterhersteller widerspiegelte. Investoren realisierten Gewinne aus einigen der bestperformenden Aktien des Jahres, die von der künstlichen Intelligenz (KI)-Welle an der Wall Street getragen wurden und aufgrund einer unersättlichen Nachfrage im Unternehmenssektor nach Hardware zur Unterstützung der Technologie stark zugelegt hatten. Analysten der Bank of America haben ihr Kursziel für Broadcom erhöht und betonen das Wachstum der Firma durch KI und Beiträge von VMWare. Sie erwarten eine Verdoppelung des durchschnittlichen jährlichen Wachstums auf eine Rate von 13 % von 2024 bis 2026. Der Bereich der KI-Silizium- und VMWare-Produkte soll bald mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachen.

Kursentwicklung und internationale Kooperationen

Wall Street begann die Woche jedoch optimistisch, gestützt durch die anhaltende Begeisterung für künstliche Intelligenz und technologische Fortschritte. Broadcom gab bekannt, mit einem chinesischen Technologieunternehmen an der Entwicklung eines fortschrittlichen KI-Prozessors zu arbeiten, trotz der Bestrebungen der USA, Exporte dieser wichtigen Chips an den wirtschaftlichen Rivalen einzuschränken. Diese Zusammenarbeit resultiert aus dem Bemühen des chinesischen Unternehmens, die Versorgung mit hochentwickelten KI-Chips zu sichern, nachdem die USA den Verkauf fortgeschrittener KI-Technologie an China eingeschränkt hatten. Der neu entwickelte 5-Nanometer-Chip wird den Exportbeschränkungen der USA entsprechen und voraussichtlich von TSMC gefertigt werden, dem weltweit größten Auftragsfertiger für Halbleiter.

