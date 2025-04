News von Trading-Treff.de Die Broadcom-Aktie gerät unter massiven Druck. Heute sackte der Titel um 4,82 Prozent auf 154,98 Euro ab - ein neuer Tiefschlag im bereits dramatischen Abwärtstrend. Seit Jahresbeginn verlor der Chip-Hersteller über 30 Prozent an Wert. Handelskonflikt trifft Broadcom ins Mark Was belastet den Technologieriesen aktuell? Die Angst vor neuen US-Zöllen auf Halbleiter treibt Anleger in die Flucht. Obwohl Broadcom ein amerikanisches ...

