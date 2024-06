Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine Woche vor der bevorstehenden Wahl in Frankreich flirtet der OAT-Bund-Spread weiter mit der 80 Basispunkte-Marke, so die Analysten der Nord LB.Gestern sei es zu einer kleinen Einengung auf 76bp gekommen. Ob das getestete 80-Punkte-Niveau aus letzter Woche (größte Ausweitung seit 2012) vor dem Urnengang gehalten werde, bleibe abzuwarten. Renditen deutscher Bunds hätten am Montag leicht angezogen (+2bp auf 2,43%), französische Staatsanleihen (OATs) seien auf 3,19% (minus 2bp) gefallen. ...

