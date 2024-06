Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte handelten in der vergangenen Woche volatil, und per saldo wurde die Handelswoche mit einem geringen Renditeanstieg abgeschlossen, so die Analysten der DekaBank.Französische Staatsanleihen hätten sich etwas stabilisieren können, allerdings seien die Verluste im Monatsvergleich deutlich. Hier summiere sich das Minus für den französischen OAT-Staatsanleiheindex auf knapp 40 Basispunkte, während Bunds fast 150 Basispunkte hinzugewonnen hätten. Unter der Marktverunsicherung hätten auch italienische Staatsanleihen gelitten, die Performanceverluste seien dabei aber von höheren Kupons und Ausgangsrenditen etwas abgefangen worden. (Ausgabe vom 24.06.2024) (25.06.2024/alc/a/a) ...

