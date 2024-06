Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA ist heute das Verbrauchervertrauen des Conference Boards von Interesse, so die Analysten der Helaba.Nach dem pandemiebedingten Einbruch der Konsumlaune habe sich das Verbrauchervertrauen nur für kurze Zeit erholt und sei dann auch in Folge des Inflationsschubes zurückgefallen, obwohl die Arbeitslosigkeit zunächst weiter gesunken sei. Dafür sei vor allem eine Abschwächung des Erwartungsindexes verantwortlich gewesen. Seit gut zwei Jahren pendele der Gesamtstimmungsindex etwa auf dem jetzigen Niveau. Vorgaben und Einflussfaktoren für den Juniwert seien uneinheitlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...