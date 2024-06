© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Die Lage in der Aktie von Solar-Ausrüster SolarEdge wird immer schlimmer. Nach einem neuen Mehrjahrestief kommt es jetzt noch dicker!Fast 65 Prozent hat die Aktie von SolarEdge in diesem Jahr bereits eingebüßt. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten steht sogar ein Minus von rund 87 Prozent zu Buche. SolarEdge sorgt für nachbörsliches Entsetzen Diese schonungslose Talfahrt, die die Aktie auf immer neue Mehrjahrestiefs hat abstürzen lassen, dürfte sich am Dienstag noch einmal verschärfen - denn das Unternehmen hatte am späten Montagabend ganz üble Neuigkeiten im Gepäck. Erstens besorgt sich das Unternehmen frisches Geld, und zwar nicht zu knapp: 300 Millionen US-Dollar will SolarEdge durch die …