Bern (ots) -Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Localmed & City Notfall AG, Daniel Galli, hat sich entschieden, das Unternehmen per Ende September 2024 zu verlassen, um beruflich kürzerzutreten und sich neu zu orientieren.Unter seiner Führung ist die Unternehmung von vier auf acht Praxen angewachsen, der Umsatz wie der Mitarbeiterbestand haben sich dabei verdoppelt. Durch die Fusion von Einzelpraxen ist eine Unternehmung mit 200 Mitarbeitenden gebildet worden. Die Praxisgruppe hat heute eine zentrale Verwaltung, einheitliche Prozesse und eine gemeinsame und neuzeitliche Praxissoftware. Die Firma hat sich in den letzten Jahren mit der Lindenhofgruppe und mit mediX vernetzt und bietet heute Notfall- und Hausarztmedizin mit erweiterter Grundversorgung an.Die Localmed & City Notfall AG sowie der Verwaltungsrat bedauern diese Entscheidung, danken Daniel Galli für sein erbrachtes Engagement in den letzten Jahren und wünschen ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute.Dr. med. Michael Hofer, wird ab dem 1. Juli 2024 das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsleitung übernehmen. Michael Hofer ist seit acht Jahren in unserer Praxisgruppe tätig und ist somit mit der Localmed & City Notfall AG bestens vertraut, zuerst als Leiter City Notfall und seit sieben Jahren als Ärztlicher Leiter (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung.Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Facharzttitel in Allgemeiner Innerer Medizin, einer Zusatzausbildung "Management im Gesundheitswesen" der Universität Bern (NDS MiG XI) sowie seiner hohen Vernetzung in der Berner Gesundheitsversorgung die ideale Besetzung für die Rolle als Vorsitzender der Geschäftsleitung ist. Der Verwaltungsrat wünscht Dr. med. Michael Hofer und dem gesamten Team viel Erfolg.Dr. Thomas BählerVerwaltungsratspräsident der Localmed & City Notfall AG