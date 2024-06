Wir steuern wieder auf einen Sommer zu, in dem Finanzprofis mit ordentlichen Buchgewinnen in den Urlaub fahren können. Der DAX ist seit Jahresbeginn um 8,5% angestiegen, der S&P 500 sogar um 15%. Wenn institutionelle Anleger auf ähnliche Gewinne blicken, können sie sich einen unbeschwerten Sommer leisten. Ich denke, das wird dieses Jahr so geschehen, einmal abgesehen von den Wahlen in Frankreich, die nach wie vor eine Menge Turbulenzen mit sich bringen können. Doch ich würde von einem Wahlausgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...