Während die deutschen Autobauer am gestrigen Montag gegen Handelsschluss einen Großteil ihrer Tagesgewinne wieder abgaben, hat sich die Ferrari-Aktie davon unbeeindruckt gezeigt und ging nahe ihres Tageshochs aus dem Handel. Mit dieser starken Performance nähert sie sich nun einer wichtigen charttechnischen Hürde.Mit einem Plus von rund fünf Prozent in diesem Monat gehört die Ferrari-Aktie seit Anfang Juni definitiv zu den besten Automobilwerten, wenn es um die Kursperformance geht. Ein Grund dafür ...

