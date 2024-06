Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) legt am Dienstag im frühen Handel auf Tradegate in der Spitze um +5% auf knapp unter 9 € zu. Auslöser ist eine gute Nachricht des Unternehmens, dessen Tochter Just - Evotec Biologics vom US-Verteidigungsministerium einen mehrjährigen Auftrag erhalten hat. Geht es jetzt endlich wieder nachhaltig bergauf? Shortseller am Schwitzen? Die bei der Evotec-Aktie mächtig aktiven Shortseller dürften erneut ins Schwitzen geraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...