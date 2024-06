Die Kursentwicklung der Deutschen Bank-Aktie hat von den positiven Signalen des US-Finanzsektors profitiert. Trotz schwacher deutscher Wirtschaftsdaten hat die Aktie an Wert gewonnen, was auf geänderte Eigenkapitalvorgaben für Banken in den USA zurückzuführen ist. Anleger sollten die globale und lokale Marktlage weiterhin genau im Auge behalten.Die jüngste positive Stimmung im US-Finanzsektor hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...