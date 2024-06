Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Passend zur EM kommt unsere Fußnote heute einmal als Fußballnote daher. Nicht nur die vielen Millionen Fans, auch Emittenten und Investoren hoffen auf einen erfolgreichen Turnierverlauf. Um mehrere Prozentpunkte könnte das BIP von einer organisatorisch und sportlich gelungenen Veranstaltung profitieren. Der erste Schritt ist getan.

Die Temperaturen klettern langsam in die Höhe, auf den Fanmeilen wird bunt und friedlich gefeiert und die deutsche Nationalmannschaft steht als ungeschlagener Gruppensieger im Achtelfinale. Mal ehrlich: Wer hätte daran geglaubt, wenn wir gedanklich ein paar Wochen zurückgehen? Wer hat erwartungsvoll auf die Heim-EM hin gefiebert? Wer traute unserer Nationalmannschaft etwas zu?

Im Vorfeld war die Europameisterschaftsstimmung im eigenen Land doch eher ein Spiegelbild der tristen wirtschaftlichen Lage. Die Konsumentenstimmung ist schlecht, das BIP ist 2023 um 0,2 Prozent geschrumpft und auch für das laufende Jahr herrscht grundsätzlich Skepsis. Kein anderes großes Industrieland wird 2024 schlechter abschneiden als Deutschland prognostizieren internationale Organisationen wie IWF und OECD.

We're in this together

Keine Frage: Europas größte Volkswirtschaft kann derzeit jede Unterstützung gebrauchen. Nicht nur wir Fans hoffen nach dem gelungenen Start deshalb plötzlich auf ein Sommermärchen 2.0. Kann eine aus deutscher Sicht erfolgreiche Europameisterschaft das konjunkturelle Bild aufhellen und die desillusionierte Stimmung verbessern? Tatsächlich dürfte es einige positive Effekte geben.

So rechnet der Tourismus Verband schon jetzt mit einem absoluten Rekordjahr. Die 2,7 Mio. Tickets sind restlos ausverkauft ...

