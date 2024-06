Eine aktuelle Analyse hat untersucht, bei welchen Unternehmen sich Verbraucher am besten verstanden fühlen. Anhand von Verbraucherbewertungen wurden Rankings für verschiedene Branchen erstellt - darunter auch Vermittler und Banken im Bereich Baufinanzierung sowie Bausparkassen. Welche Firmen bei Verbrauchern in Sachen Kundenverständnis punkten, hat die Rating-Agentur ServiceValue in Kooperation mit der BILD Zeitung erstmals analysiert. Die Studie "Deutschlands Kundenversteher 2024" basiert auf mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...