Stuttgart (ots) -Aktuelle Meldungen aus Nachrichten und Sport - ganz nach den eigenen Interessen vorsortiert: das ermöglicht jetzt ein neues Angebot von tagesschau und Sportschau. Die beiden beliebten News-Angebote der ARD bündeln personalisierte Inhalte in einem jeweils eigenen Bereich ihrer Internet-Seiten tagesschau.de und sportschau.de. Notwendig für den Zugang ist lediglich ein ARD-Konto.Kai Gniffke, ARD-Vorsitzender:"Die ARD bietet unglaublich viele verschiedene Inhalte. Im Zeitalter der digitalen Mediennutzung wollen wir den Menschen den Zugang dazu so komfortabel und individuell wie möglich gestalten. Wir berichten schließlich aus den Regionen Deutschlands - wer sich dann für eine Region besonders interessiert, soll natürlich die News aus dieser Region oder von seinem Lieblingsverein bekommen. Das geht jetzt leichter als je zuvor."Mit ARD-LogIn wird alles "meins"Das ARD-Konto gibt es schon länger bei ARD Mediathek und ARD Audiothek. Dort können sich registrierte Nutzerinnen und Nutzer über ihren persönlichen ARD-LogIn Komfortfunktionen freischalten oder auch Zugang zu altersbeschränkten Sendungen wie "Oderbruch" erhalten. Mit dem selben ARD-Konto bzw. den selben Zugangsdaten ist ab sofort der Login in die individuellen Bereiche von tagesschau und Sportschau möglich. Die personalisierten Bereiche sind unter tagesschau.de/meins und sportschau.de/meins sowie über das jeweilige Hauptmenü ("Burger-Menu") zu finden. Wer sich noch nicht für sein persönliches ARD-Konto registriert hat, kann dies hier ebenfalls tun. Im Reiter "Auswahl anpassen" können Lieblingsthemen ausgewählt werden, die Auswahl ist jederzeit anpassbar."Meine tagesschau"Nach dem Login stehen auf der Seite tagesschau.de Themen und Regionen zur Auswahl. Ob Inlands- oder Auslands-Meldungen, Wirtschaft oder Investigatives: Auf der Übersicht im "Meine tagesschau"-Bereich werden dann nur die ausgewählten Inhalte ausgespielt. Kommen neue Themenbereiche hinzu - wie zum Beispiel Wahlen - werden die Auswahlmöglichkeiten angepasst.Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales tagesschau:"Mit dem ARD-LogIn auf tagesschau.de können unsere Nutzerinnen und Nutzer selbst entscheiden, welche Themen und Regionen sie besonders interessieren. Wir knüpfen an ein Feature an, das die tagesschau-App schon seit vielen Jahren anbietet. Wir sind gespannt, wie unser Publikum dieses Feature annimmt und wollen es kontinuierlich weiterentwickeln.""Meine Sportschau"Im Bereich "Meine Sportschau" können Fans die Nachrichten zum Lieblingsverein abonnieren oder eine ganze Liga oder Sportart verfolgen. Zusätzlich gibt es Kategorien wie "Hintergrund" oder "Tor des Monats". Wichtige Events wie die Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele werden ebenso angeboten.Karl Valks, WDR-Sportchef:"Mit der Personalisierung können die Nutzerinnen und Nutzer aus der Fülle der Sportthemen ihre Favoriten auswählen und in einer eigenen Übersicht anzeigen lassen. Das schafft Orientierung und ist ein echter Mehrwert."Strenger Datenschutz im Sinne der Nutzerinnen und NutzerWer sich für ein ARD-Konto registriert, behält volle Kontrolle über die persönlichen Informationen. Die Nutzerdaten sind nur innerhalb der ARD-Plattform verfügbar und werden nicht weitergegeben. Wo technisch möglich, werden die Daten auf Servern in der EU gespeichert. Weitere Zusatzangebote, die mit einem ARD-LogIn zugänglich werden, sind in Entwicklung.Pressekontakt:ARD PressestelleE-Mail: pressestelle@ard.deTel.: 0711/929-11030Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5808911