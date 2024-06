Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Performance von festverzinslichen Wertpapieren in der zweiten Jahreshälfte wird weitgehend von der Inflationsentwicklung in Europa und den USA sowie von der Dynamik auf dem US-Arbeitsmarkt und dem Zeitpunkt bevorstehender Zinssenkungen abhängen, so Christian Hantel, Portfoliomanager bei Vontobel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...