© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa



Boeing hat ein Angebot zur Übernahme von Spirit AeroSystems Holdings unterbreitet. Der Deal, der hauptsächlich durch Aktien finanziert werden soll, bewertet Spirit mit etwa 35 US-Dollar pro Aktie. Monatelange Gespräche zwischen den Unternehmen führten zu diesem Angebot. Ursprünglich plante Boeing ein Barangebot, änderte jedoch die Finanzierung auf ein Aktiengeschäft. Ein Preis von 35 US-Dollar pro Aktie steht im Raum. Die Entscheidung von Boeing, die Zahlungsmodalitäten zu ändern, ist eine weitere Wendung in dieser komplexen Transaktion. Der Deal erfordert, dass Spirit einige Produktionsanlagen an Airbus ausgliedert. Die Bekanntgabe der Transaktion wird in wenigen Tagen erwartet. Der …