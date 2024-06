EQS-Media / 25.06.2024 / 11:11 CET/CEST

Likeminded gewinnt den HR Start-up Award 2024 Online-Plattform zur Stärkung mentaler Gesundheit setzt sich auf dem Personalmanagementkongress gegen die HR Start-ups Flip und Empion durch Sonderpreis der Jury geht 2024 an Onuava, eine Kinderwunsch-Plattform als Corporate Benefit Berlin, 25.06.2024. Likeminded, eine digitale Plattform zur Bereitstellung von Angeboten zur Stärkung mentaler Gesundheit in Unternehmen, ist der Gewinner des HR Startup Awards 2024. Das Jungunternehmen hatte sich im Pitch vor dem Publikum des Personalmanagementkongresses des Bundesverbands der Personalmanager (BPM) in Berlin gegen die Start-ups Flip und Empion durchgesetzt. Die drei Unternehmen hatten sich zuvor in einem harten Auswahlprozess durch die Award-Jury als Finalisten qualifiziert. Im neunten Jahr des HR Startup Awards lag der Jury die Rekordzahl von 61 Bewerbungen von Jungunternehmen aus dem Bereich HR-Tech vor. Der Award-Jury unter Leitung der beiden Initiatoren Professor Dr. Elke Eller und Michael H. Kramarsch gehörten erstmals auch die Investoren Jens Bender (HR Angels Club), Thomas Otter (Acadian Ventures) und Michala Rudorfer (Rose-Sky Investments) an. Der Award-Gewinner 2024: Likeminded Likeminded stellt Unternehmen Mitarbeitenden Lösungen für die mentale Gesundheit bereit. Die digitale Plattform bietet Nutzern ein breites Spektrum an Angeboten, das von Einzelgesprächen bis hin zu Gruppen und On-Demand Formaten reicht und von ausgebildeten Psychotherapeuten, Psychologen und Coaches durchgeführt wird. Dank datenbasierter Matching-Algorithmen erhalten Mitarbeitende personalisierte Empfehlungen und so die bestmögliche individuelle Unterstützung. Kimberly Breuer, Co-Founder & CEO von Likeminded, sieht den Award-Gewinn wie auch die vorangegangene Beurteilung durch die Award-Jury als Bestätigung in ihrem Engagement für mentale Fitness von Mitarbeitenden und entsprechenden Angeboten durch Arbeitgeber. "Der HR-Startup Award wird uns als Unternehmen weiterbringen, nicht zuletzt, weil er auch Aspekte mentaler Gesundheit in den Blickpunkt rückt. Deren Sichtbarkeit entspricht längst noch nicht ihrer tatsächlichen Bedeutung als Krankheitsursache. Arbeitgeber sind daher gut beraten, entsprechende Angebote zu entwickeln und in einem demokratisierten Prozess und anonym bereitzustellen", so die Gründerin. Sie ist überzeugt, dass HR dabei eine entscheidende Rolle beizumessen ist. Sonderpreis der Jury für Onuava Nach 2023 verlieh die Jury erneut einen Sonderpreis, der in diesem Jahr Onuava zugesprochen wurde - einer Online-Kinderwunsch-Plattform, mit der Unternehmen Mitarbeitende auf dem individuellen Weg zum Wunschkind unterstützen können. "Mit Unfruchtbarkeit, Familienplanung und Umgang mit Kinderwunsch adressiert Onuava wichtige Fragestellungen des individuellen Lebens mit enormer Bedeutung für die Wirtschaft wie auch Gesellschaft. Deshalb hat sich die Jury einmal mehr für die Vergabe eines Sonderpreises entschieden", erklärt Michael H. Kramarsch, Co-Chair der Award-Jury. "Onuava trägt dazu bei, dieses Tabu zu brechen, indem es Fertilitätsleistungen anbietet und somit das Thema Kinderwunsch in die Unternehmensagenda integriert. Dies ermöglicht es Unternehmen, proaktiv Lösungen anzubieten und eine offene Diskussion zu fördern." HR Startup Award gewinnt an Renommee Die neunte Runde des HR-Start-up Awards unterstreicht einmal mehr die zunehmende Bedeutung von technologie-basierten Anwendungen im HR-Management. "Ohne HR-Tech ist modernes HR Management nicht möglich. Gleichzeitig bietet sich mit HR-Tech die Möglichkeit, dem Individuum in Unternehmen mehr Stimme und Gestaltungsspielraum zu geben" betont Michael H. Kramarsch. Das spiegelt sich in den aktuellen Bewerbungen wie auch bei den Bewerbungen im Rahmen des HR Startup-Awards wider. "Wir freuen uns über eine Rekordzahl an Bewerbungen, die viele neue Themen adressieren, zugleich aber eine bislang nicht gekannte Vielfalt an Lösungen abdecken", ergänzt Professor Dr. Elke Eller, Co-Chair der HR Start-up Award-Jury. Und Inga Dransfeld-Haase betont als Jury-Mitglied, Präsidentin des BPM und Vorständin für Arbeit & Soziales bei BP Europe: "Der HR Startup Award gehört wie auch das Thema HR-Tech, also der Einsatz moderner Technologien im HR-Management, zum festen Bestandteil des Personalmanagementkongresses." Über den HR Start-up Award Der HR Start-up Award wird seit 2016 jährlich auf dem Personalmanagementkongress in Berlin vergeben. Ausgerichtet wird er vom Bundesverband der Personalmanager (BPM), der hkp///group, dem Human Resources Manager Magazin und der Quadriga Hochschule. Ziel ist es, die Innovationen von Start-ups in die HR Community zu tragen, voneinander zu lernen, miteinander die (Personal-) Arbeit der Zukunft zu gestalten - und dadurch die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit in disruptiven Zeiten sicherzustellen. In 2024 fanden sich unter den 61 Bewerbungen erstmals sieben aus dem Ausland. Auch eine breitere inhaltliche Verteilung ist erkennbar. So zählen zu den Top-Themen Personal-Marketing & Recruiting (19 Bewerbungen) und Compensation & Benefits (10). Acht Bewerbungen - und damit deutlich mehr als in den Vorjahren - stammen aus dem Bereich HR & People Analytics. Viele Lösungen versprechen erwartungsgemäß die Nutzung von KI-Technologie. Die Gewinner des Awards erhalten ein Werbebudget im Wer von 5.000 Euro. Die Top 3 Start-ups erhalten neben diversen Möglichkeiten zur Präsentation, zum Networking und zur Veröffentlichung von Inhalten ein Coaching durch eines der Jury-Mitglieder. Darüber hinaus erhalten diejenigen Start-ups, die es unter die ersten zehn schaffen, ein Zertifikat für ihre Pitch Decks. Die Mitglieder der Award-Jury Jens Bender, Initiator des HR Angels Club, Founder & Managing Director der WorkTech Advisory

Dennis Blöcher, Senior Vice President HR, Head of Global CoEs, STIHL

Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM) und Vorständin für Arbeit und Soziales, BP Europa SE

Prof. Dr. Elke Eller, u.a. Aufsichtsrätin, Investorin und Honorarprofessorin für strategisches Personalmanagement an der Hoschule Worms (Co-Vorsitzende der Jury)

Prof. Dr. Christian Gärtner, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Hochschule München

Anna Kaiser, Vice President EMEA, Phenom, und ehemalige Gründerin & CEO von Tandemploy

Michael H. Kramarsch, Gründer, Investor und Managing Partner hkp///group (Co-Vorsitzender der Jury)

Åsa Lautenberg, Chief People Officer (CPO), Wittur Group

Dr. Thomas Otter, General Partner, Acadian Ventures

Erika Rasch, Head of People and Culture, Bosch Mobility Solutions

Michala Rudorfer, Investorin, Aufsichtsrätin und Co-Founder von encourageventures e.V.

Marie-Eve Schröder, GCA Global Customers and Agencies EMEA Regional Director, Meta

Dr. Jochen Wallisch, Executive Vice President HR, Siemens Kontakt Thomas Müller, Mobil: +49 176 100 88 237, E-Mail:thomas.mueller@hkp.com

Emittent/Herausgeber: hkp/// group

Schlagwort(e): Unternehmen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.