FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit "ordentlichen Zahlen" des Medizintechnikkonzerns und erwartet eine Bestätigung der Jahresziele für 2023/24. Im Bereich Bildgebung (Imaging) sei eine Verbesserung im Quartalsbereich dringend nötig, die ihm zufolge dank einer weiter guten Entwicklung in den USA und Europa unterstützt wird. Das China-Geschäft indes dürfte wahrscheinlich schwach geblieben sein./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

