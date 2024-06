Zukunfts Multi-Asset-Produzent: Eine Uranaktie, die Ihr Wachstumsportfolio ankurbeln wird

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen ist bereit, eine Schlüsselrolle in der Deckung der wachsenden Uran-Nachfrage zu spielen.

Liebe Leserinnen und Leser,

seit August 2021 ist der Spotpreis für Uran um etwa 180 % gestiegen. Damit ist Uran einer der Vermögenswerte mit der besten Performance der letzten Jahre.

Quelle tradingeconomics.com

Das bullische Argument für Uran bleibt stark.

Das hat mit dem weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien zu tun. Es ist ein Übergang voller guter Absichten, aber die Realität ist, dass viele erneuerbare Energieformen nicht vom Typ "saubere Energie" sind, der für die Zusagen von Netto-Null benötigt wird.

Hier kommt Uran ins Spiel. Kernenergie ist eine wirklich saubere Energieform und Uran ist ein wesentlicher Bestandteil des Kernbrennstoffs benötigt, um Kernreaktoren anzutreiben.

Wir möchten Ihnen heute ein Update zu ISO Energy geben, die voraussichtlich von steigenden Uranpreisen im Jahr 2024 und darüber hinaus profitieren werden.

ISO Energy ist ein weltweit diversifiziertes Uranunternehmen. Durch die Fusion mit Consolidated Uranium konnte das Unternehmen zusätzliche Projekte in Kanada, den USA, Australien und Argentinien sichern.

Saskatchewan: Hurricane-Lagerstätte

Kanada: Neue Projekte in Quebec

USA: Projekte mit kurzfristigem Produktionspotenzial

Australien und Argentinien: Zusätzliche Ressourcen

Flaggschiff-Projekt: Hurricane-Lagerstätte

Die Hurricane-Lagerstätte in Saskatchewan bleibt das Flaggschiff von ISO Energy. Mit einer Ressource von 50 Millionen Pfund und einem durchschnittlichen Gehalt von 34,5% ist es die höchstklassige Uranressource weltweit.

Mit 39 Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 19.699 Hektar in direkter Nachbarschaft zu Cameco und Orano ist ISO Energy bestens auf den derzeitigen Uranmarkt vorbereitet.

Vor kurzem gab das Unternehmen den Start des Sommerexplorationsprogramm im östlichen Athabasca Basin bekannt:

IsoEnergy beginnt mit dem geplanten 30-Loch-Sommer-Explorationsprogramm im Athabasca-Becken

Das Programm umfasst insgesamt 30 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.825 Metern auf den Projekten Larocque East und East Rim.

Höhepunkte:

Projekt Larocque Ost

27 Diamantbohrlöcher über 8.775 Meter im Anschluss an die positiven Alterationsergebnisse im Zielgebiet A und erste Bohrtests der neuen Ziele, die in den Zielgebieten B, C und D identifiziert wurden.

Eine Erweiterung der Ambient Noise Tomography (ANT)-Untersuchung in Richtung Osten ist im Gange, um die Explorationszielgebiete entlang des Larocque East-Leitungsstrangs zu verfeinern.

East Rim Projekt

3 Erkundungs-Diamantbohrlöcher über 1.050 Meter, die auf übereinstimmende geophysikalische Anomalien abzielen, die sich am östlichen Rand des Athabasca-Beckens nur etwa 45 km östlich der Mine McArthur befinden.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht sind weitere Arbeiten geplant, um eine Pipeline von Explorationszielen auf Projekten in früheren Stadien zu entwickeln.

Philip Williams, Chief Executive Officer von ISO Energy kommentierte den Start des 30-Loch-Sommer-Explorationsprogrammes wie folgt:

"Wir freuen uns, mit diesem umfangreichen Sommerbohrprogramm auf dem Projekt Larocque East zu beginnen, das darauf abzielt, neue Mineralisierungsbereiche entlang des Streichens der Lagerstätte Hurricane zu entdecken. Die Lagerstätte Hurricane mit ihren extrem hohen Gehalten weist einen sehr kleinen und diskreten geologischen und geochemischen Fußabdruck auf, der für die früheren Eigentümer schwer zu finden war."

Die Hurricane-Lagerstätte bleibt das Flaggschiff von ISO Energy. Mit einer durchschnittlichen Ressource von 34,5% ist es die höchstklassige Uranressource weltweit. Die Nähe zur Orano McLean Lake Mill erleichtert die Infrastrukturentwicklung.

ISO Energy untersucht innovative Abbaumethoden, um die Lagerstätte auf weniger invasive Weise zu erschließen. Gleichzeitig wird die Lagerstätte weiter exploriert, um das Potenzial zu erweitern.

Das diversifizierte Portfolio und die Explorationsbemühungen von ISO Energy

Das Unternehmen verfügt über mehr als zwanzig hochwertige Projekte im Athabasca-Becken und weitere bedeutende Projekte in den USA, Argentinien und Australien. Diese Diversifikation minimiert geografische Risiken und bietet Stabilität.

Die US-amerikanischen Vermögenswerte und insbesondere Tony M sind aufgrund der kurzfristigen Produktionskapazitäten interessant.

Quelle: Unternehmenspräsentation von IsoEnergy

IsoEnergy plant einen Neustart von Tony M Ende 2024 oder Anfang 2025, zeitgleich mit der Wiederinbetriebnahme der Mühle.

Tony M war schon eine Weile nicht mehr in Betrieb und die Größe der Ressource ist relativ gering, daher bleibt abzuwarten, welches Produktionsvolumen und welche Betriebskosten erreicht werden können.

Quelle: Unternehmenspräsentation von IsoEnergy

Bei den US-amerikanischen Vermögenswerten in Utah handelt es sich um ehemalige Minen in LKW-Entfernung zur White Mesa-Mühle, die Energy Fuels gehört. IsoEnergy hat einen Lohnmühlenvertrag in White Mesa, wo der Urankreislauf derzeit neu gestartet wird .

In der Vergangenheit hat ISO Energy in den USA mehrere ehemals produzierende Minen übernommen. Diese Minen sind kleiner, aber bereits genehmigt und können innerhalb eines Jahres wieder in Betrieb genommen werden.

Die Wiederinbetriebnahme dieser Minen hängt von der White Mesa Mill von Energy Fuels ab, die voraussichtlich innerhalb eines Jahres wieder in Produktion gehen wird.

Diese Minen bieten eine schnelle Möglichkeit, die Produktion zu steigern.

Call-Optionen und Zukunftsaussichten

ISO Energy verfügt auch über mehrere Projekte, die als "Call-Optionen" bezeichnet werden. Diese Projekte haben entweder Moratorien oder andere Verzögerungen erlebt, könnten aber in naher Zukunft vorangetrieben werden.

Virginia: Größtes Uranvorkommen in den USA

Quebec: Projekt Matoush

Das Projekt in Virginia ist das größte Uranvorkommen in den USA, das seit Jahrzehnten unter einem Moratorium steht. ISO Energy ist zuversichtlich, dass sich das Umfeld geändert hat und dieses Projekt vorangetrieben werden kann.

In Quebec gibt es das Projekt Matoush, das durch Beziehungen zu indigenen Gemeinschaften belastet ist. ISO Energy sieht jedoch Möglichkeiten, dieses Projekt durch verbesserte Beziehungen und strategisches Engagement voranzubringen.

Die Exploration bleibt ein zentraler Bestandteil der Strategie von ISO Energy. Das Unternehmen setzt innovative geophysikalische Methoden ein, um neue, vielversprechende Ziele zu identifizieren.

Der Sommer-Explorationsprogrammes ist bereits in vollem Gange, mit Bohrungen, die innerhalb der nächsten Woche beginnen sollen. Besonders spannende Projekte sind Hurricane und das Hawk-Projekt im Südwesten von Hurricane.

Starke Liquidität

ISO Energy hat Anfang des Jahres eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Dollar abgeschlossen, was den Bargeldbestand auf etwa 56 Millionen Dollar erhöht. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Beteiligungen im Wert von 24 Millionen Dollar an anderen Unternehmen, was die Liquidität weiter stärkt.

Strategische Eigentümer - NextGen Energy

NextGen Energy besitzt 34% von ISO Energy und spielt eine wichtige Rolle in der Unternehmensführung. Die enge Verbindung zu NextGen, einschließlich der Beteiligung von NextGen-CEO Lee Currier im Vorstand von ISO Energy, bietet starke Unterstützung und strategische Vorteile.

Ein weiterer wichtiger Eigentümer ist Energy Fuels, ein führendes US-Bergbauunternehmen. Diese Partnerschaft ist besonders wertvoll, da sie Zugang zur White Mesa Mill in Utah bietet, wo ISO Energy seine Produktion verarbeiten kann.

IsoEnergy eine interessante Uranaktie höherer Qualität

Zusammengefasst kann man sagen das ISO Energy durch seine starke Finanzlage und strategische Eigentümerstruktur gut positioniert ist, um von den sich ändernden Marktbedingungen im Uransektor zu profitieren.

Das Unternehmen ist bereit, eine Schlüsselrolle in der Deckung der wachsenden Uran-Nachfrage zu spielen.

Der Unternehmenswert liegt bei rund 711 Mio. USD, der Wert der Hurricane-Lagerstätte bei rund 1 Milliarde USD und die US-Vermögenswerte werden konservativ auf rund 100-200 Millionen USD geschätzt.

Diese Zahlen bestätigen:

ISO Energy ist eine Top-Wahl für Investoren auf dem Uranmarkt.

Und das Unternehmen hat ein immenses Wachstumspotenzial.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.isoenergy.ca, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

