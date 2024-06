Nach der negativen Studie der UBS zu den Auslieferungszahlen von Tesla (DER AKTIONÄR berichtete) und der Meldung, dass das Unternehmen in diesem Jahr bereits 14 Prozent der Mitarbeiter entlassen hat, sorgen am heutigen Dienstag zwei positive Studien wieder für Optimismus.Zum einen führt Tesla die Automobilbranche beim Gewinn pro Fahrzeug an, wie aus einer aktuellen Studie von Wedbush hervorgeht. Das Unternehmen erzielt einen durchschnittlichen Gewinn von 7.000 US-Dollar pro Fahrzeug und belegt damit ...

