DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

VODAFONE GRP 07/37 US92857WAQ33 26.06.2024 HZE/EOT

VODAFONE GRP 13/43 US92857WBD11 26.06.2024 HZE/EOT

VODAFONE GRP 18/25 US92857WBJ80 26.06.2024 HZE/EOT

VODAFONE GRP 14/25 MTN VODL XS1109802568 26.06.2024 HZE/EOT

VODAFONE GRP 16/26 MTN XS1372839214 26.06.2024 HZE/EOT

VODAFONE GRP 17/25 MTN XS1721423462 26.06.2024 HZE/EOT

