Weinfelden (ots) -Flussreisen-Kollektion '25Neues Land in Sicht! Die Schweizer Familienreederei Excellence präsentiert ihre Flussreisen 2025. Neu im Programm der Excellence-Flotte sind u.a. die Oder-Passage zwischen Berlin und Breslau, die Donau-Route zum UNESCO- Geopark Djerdap am Eisernen Tor und eine Sommerreise zu Deutschlands schönsten Ostsee-Inseln. Wer jetzt bucht, profitiert bis 15.09. vom attraktiven "FRÜH = FAIR"-Rabatt.Grand Tour nach Breslau - die Excellence-OsterweiterungDie neue Passage zwischen Berlin und Breslau erweitert die Excellence-Welt Richtung Osten - auf einem Fluss, der einst trennte und heute verbindet. An der Oder begegnen sich Deutschland und Polen, liegen Orte mit zwei Namen und bewegter Geschichte. Unterwegs zur schlesischen Metropole Wroclaw (Breslau) kreuzt die Excellence Coral durch schmale Flussläufe und Naturräume zum Staunen - vom Spreewald bis zum Riesengebirge.Wilde Schönheit am Eisernen TorIn den sehenswerten UNESCO-Geopark Djerdap führt 2025 die neue Donau-Route der Excellence Princess ab Passau. Hier am Eisernen Tor finden sich Europas erste Siedlungsspuren. Excellence-Gäste erkunden die archäologische Ausgrabungsstätte Lepenski Vir am Donauufer. Auf der Wanderung mit dem Geopark-Ranger geht's hinauf zum Aussichtspunkt Kovilovo - mit Weitblick auf die monumentalen Felswände an der Donau.Zur Mündung an die MeeressträndeSalzwasser unter dem Kiel hat die "Coral" auf der neuen Sommerreise zu Deutschlands schönen Ostsee-Inseln. Sie ankert vor Rügen und an den kilometerlangen Sandstränden der kleinen Insel Hiddensee. Eine Tagestour führt Excellence-Gäste ins Süsswasserparadies der Mecklenburgischen Seenplatte.Auch die Rhône-Route erhält ein maritimes Upgrade. Frankreichs mediterranen Süden geniessen Excellence-Gäste 2025 in Montpellier und der Hafenstadt Séte, die mitten im Wasser liegt - auf einer Seite das Mittelmeer, auf der anderen Seite die Lagune von Thau. Von dort kommen die frischen Austern, die Excellence-Gäste direkt beim Züchter degustieren.Die Grand Tours von ExcellenceViel Zeit, um eine Flussregion intensiv zu erkunden - das bieten die Grand Tours von Excellence. 16 Tage auf drei Flüssen kreuzt die Excellence Baroness von Basel nach Budapest. Die Grand Tour ans Ijsselmeer führt in 12 Tagen von Basel nach Amsterdam und zurück. Neu ist 2025 auch die Grand Tour auf der Seine - mit Zeit für das Tal der Loire, den Mont-Saint-Michel im Wattenmeer, das Seebad Dieppe, Jules Vernes "ideale Stadt" Amiens oder einen Segeltörn an der Alabasterküste.Stark! Das Excellence-LeistungspaketNicht nur die An- und Rückreise, auch der CO2-Klimabeitrag und zusätzliche kulinarische Köstlichkeiten sind im Excellence-Paket ab 2025 inkludiert. Nicht zuletzt reisen Excellence-Gäste an Bord von Europas grünster Flotte, sechsfach mit dem Green Award und jetzt auch mit dem Myclimate-Award 2024 ausgezeichnet. Wer sich schon jetzt die Lieblingsroute und -kabine sichert, profitiert zusätzlich vom attraktiven "FRÜH = FAIR"-Rabatt.Die Excellence-Kollektion FLUSS '25 ist ab sofort erhältlich. Der "FRÜH = FAIR"-Rabatt gilt bis 15.09.24.Hier bestellen oder online anschauen:- excellence.ch/kataloge (https://www.mittelthurgau.ch/kataloge)Highlights aus der Kollektion:- excellence.ch/excellence-kollektion25 (https://www.mittelthurgau.ch/kollektion25)Nachhaltig reisen mit Excellence:- excellence.ch/nachhaltigkeit (https://www.mittelthurgau.ch/nachhaltig-reisen)Download Bildmaterial & Medienmitteilung (wetransfer) (https://we.tl/t-NosqT5qFGL)Pressekontakt:Bildmaterial, Reisearrangements für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktStephan Frei, CEO Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100920903