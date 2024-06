Die Aktie hat sich vom Hoch bei knapp 40 € auf aktuell 19,20 € glatt halbiert. Das Geschäft mit Spezialmaschinen für die Herstellung von Verbindungshalbleitern auf GaN- und SiC-Basis ist zyklisch. Eine verlangsamte E-Auto-Adaption konterkariert die positiven Aussichten dank KI. Die Zyklik spiegelt sich in einem langsamen Orderwachstum wider. Durch den wachsenden Bedarf an GaN-Chips, welche die unter anderem die Energieeffizienz in Data Centern verbessern können und den Übergang zu neuen Waferstrukturen ist ab 2025 mit dem Start eines neuen Investitionszyklus zu rechnen. Das KGV hat sich auf 16 (2024) bzw. 13 (2025) deutlich reduziert. Die Aktie wird drehen, bevor sich die langfristig guten Wachstumsperspektiven wieder im Zahlenwerk wiederfinden. Wann also einsteigen? Die Tiefs kann man nur durch Staffelkäufe ausloten.



