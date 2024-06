Newburyport, Mass. (ots/PRNewswire) -Hyperrealistische Cyber-Range mit Live-Fire-Simulationen und kommerziellen Tools sichert Cyberbit den Sieg bei den SC Awards EuropeCyberbit, ein führendes Unternehmen im Bereich der hyperrealistischen Entwicklung von Cybersecurity-Fähigkeiten und -Vorbereitung, gab seinen Gewinn für die beste Security-Lösung für Unternehmen bei den SC Awards Europe bekannt.Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Cyberbit bei der Bekämpfung des weltweiten Mangels an Cybersecurity-Talenten. Die innovative Plattform von Cyberbit ermöglicht es Unternehmen, die Leistung ihrer Cyber-Defense-Teams deutlich zu steigern. Dies führt direkt zu einer verbesserten organisatorischen Bereitschaft und einer stärkeren Fähigkeit, effektiv auf Cyberangriffe zu reagieren."Die sich ständig verändernde Bedrohungslandschaft erfordert hochqualifizierte Cybersecurity-Mitarbeiter", sagte Nat Prakongpan, VP Product bei Cyberbit, nach dem Gewinn der SC Awards Europa. "Diese Auszeichnung bestätigt Cyberbits Fokus auf messbare Ergebnisse in der Cybersecurity-Schulung. Wir gehen über herkömmliche Methoden hinaus, indem wir eine hyperrealistische Umgebung mit Netzwerken in Unternehmensqualität, Live-Cyberangriffen und denselben Tools anbieten, die Verteidiger im Einsatz verwenden. Dieser Live-Fire-Ansatz prüft die menschliche Leistung, baut technisches Fachwissen auf und schärft wichtige Soft Skills wie Problemlösung unter Druck, kritisches Denken und Teamwork."Die preisgekrönte Plattform von Cyberbit erfüllt den dringenden Bedarf an einer verbesserten praktischen Entwicklung von Cybersicherheitskompetenzen, indem sie reale Live-feuer-Simulationen von hochkarätigen Angriffen und Schwachstellen bietet. Sicherheitsteams können ihre Reaktionsfähigkeit auf neue Bedrohungen in einer sicheren, kontrollierten Umgebung verbessern und verfeinern. Dieser innovative Ansatz übertrifft herkömmliche Methoden und umfasst fortschrittliche Simulationen, die eine breite Palette von Szenarien umfassen, einschließlich solcher, die für Cloud-Umgebungen wie AWS und Azure spezifisch sind, und ermöglicht es Cybersicherheitsexperten, ihre Fähigkeiten mit kommerziellen Sicherheitstools zu verbessern.Informationen über CyberbitCyberbit bietet die marktführende Plattform für die Entwicklung von Cybersicherheitsfähigkeiten und die Bereitschaft dazu. Die Cyberbit-Plattform maximiert die Leistung und Cyber-Bereitschaft von Informationssicherheitsteams, Vorständen und Führungskräften, indem sie hyperrealistische Live-Feuerübungen, Cyber-Labore und Krisensimulationen bereitstellt, die reale Angriffsszenarien widerspiegeln. Mit der Plattform lassen sich innerhalb von Sekunden virtuelle Cyber-Bereiche einrichten, die zahlreiche Netzwerke emulieren, darunter AWS, Azure und lokale Netzwerke sowie Sicherheitsstacks der wichtigstenkommerziellen Anbietern. Zu den Kunden von Cyberbit gehören Fortune-500-Unternehmen, führende Systemintegratoren, Regierungen und Hochschuleinrichtungen. Besuchen Sie die Cyberbit-Website.Folgen Sie Cyberbit auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cyberbit)Folgen Sie Cyberbit auf Twitter (https://x.com/CYBERBITHQ?mx=2)Kontakt für Medien:Sharon.rosenman@cyberbit.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cyberbit-gewinnt-bei-den-sc-awards-europe-die-beste-sicherheitslosung-fur-unternehmen-und-untermauert-damit-seine-fuhrungsrolle-bei-der-entwicklung-von-cybersecurity-fahigkeiten-302181354.htmlPressekontakt:+1 617-877-5652Original-Content von: Cyberbit Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131173/5809056