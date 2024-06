Franfurt am Main (ots) -Im Juli präsentiert sich die Frankfurter Kommunikationsagentur mit ausgewählten Partnern im Rahmen einer multisensorischen Medien-Roadshow. Auch die Website der Agentur erhält ein neues Gesicht.PR-Agenturen gibt es wie Sand am Meer. Die feinen Unterschiede, die fame creative lab herausstechen lassen, präsentiert die Frankfurter Full-Service-Agentur Medienpartnern im Rahmen einer Roadshow mit Stationen in München, Düsseldorf und Hamburg vom 16. bis 18. Juli 2024. Unter dem Motto "Into the future" präsentiert das Agenturteam gemeinsam mit den Roadshow-Partnern Visit Estonia, Visit Slovenia, Visit Zypern, Cora Cora Maldives Resort und Jungle Experiences zukunftsweisende Projekte und innovative Ideen.Ziel der Roadshow ist es, bekannte Medienpartner wiederzutreffen und in den Dialog mit neuen Kontakten zu treten, Story Angles aufzuzeigen sowie gemeinsame Ansätze und Kooperationsmöglichkeiten zu diskutieren.Besonders ist dabei der multisensorische Ansatz der Veranstaltung, der für zahlreiche Überraschungen sorgen wird. Produkte und Themen werden anhand von Klängen, Gerüchen oder Aromen erlebbar gemacht, eine interaktive Präsentation zum Anfassen und Mitmachen sorgt dafür, dass die Themen in Erinnerung bleiben.Weitere Details zur Roadshow sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter diesem Link (https://forms.gle/UKoY58zGrPYMjEdT9).Zeitgleich launcht das Team um die Gründerinnen Karin de Carvalho und Isabell Böck eine neue Web-Präsenz, nach wie vor erreichbar unter www.fame-creativelab.com. Die benutzerfreundliche Plattform im schlichten, zeitgenössischen Design stellt die Palette an Dienstleistungen der Agentur dar und präsentiert ausgewählte Projektbeispiele aus sämtlichen Bereichen. Von maßgeschneiderten PR-Strategien bis hin zu glamourösen Events oder innovativen digitalen Konzepten, ermöglicht die neue Website einen Einblick in die kreativen Lösungen, die fame creative lab Kunden aus aller Welt bietet. Im Pressebereich "News" finden Medienschaffende aktuelle Informationen und Content zu sämtlichen Kunden aus dem Portfolio von fame creative lab.Über fame creative labfame creative lab ist eine Full-Service-Kommunikationsagentur mit Sitz in Frankfurt am Main, die sich auf die Bereiche Tourismus und Lifestyle spezialisiert hat. Mit dem Motto "No one does fame better than we do" setzt die Agentur neue Maßstäbe in der kreativen Kommunikation. Internationale und nationale Kunden schätzen fame creative lab für die Leidenschaft für innovative Projekte, umfassendes Branchenwissen und ein weitreichendes Netzwerk. Zu den Kernkompetenzen von fame creative lab zählen die Konzeption und Umsetzung von digitalen Kommunikations- und Social-Media-Strategien sowie Media- und Influencer Relations. Darüber hinaus liegt ein Fokus auf der Entwicklung und Umsetzung von Markenkooperationen, vertriebsunterstützenden Tools, Marketingaktivitäten im b2b- und b2c-Bereich sowie der Organisation von Events, die in Erinnerung bleiben.Weitere Informationen unter www.fame-creativelab.comPressekontakt:fame creative lab, Isabell Böck & Karin de CarvalhoBurgstraße 27, 60316 FrankfurtTel. +49 69 24756184E-Mail: team@fame-creativelab.comOriginal-Content von: fame creative lab, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123120/5809041