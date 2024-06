MAN Truck & Bus bietet seinen elektrischen Schwerlast-Lkw jetzt auch in Großbritannien an. Für den E-Lkw in den Ausprägungen eTGX und eTGS liegen MAN rund sieben Monate nach Verkaufsstart in Kontinentaleuropa fast 2.000 Bestellanfragen und Bestellungen vor. Wie der Hersteller mitteilt, ist der MAN eTruck nach seinem Verkaufsstart in Kontintaleuropa im Oktober 2023 nun auch auf der Insel bestellbar. Zum Bestellstart hat sich MAN Truck & Bus UK mit ...

